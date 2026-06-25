Cambios estéticos en Rosada mientras arden las internas
El desembarco de Ravier reordena el esquema de comunicación del Gobierno y reaviva la interna libertaria: el nuevo vocero busca equilibrar a Karina Milei y Santiago Caputo, mientras Manuel Adorni pierde poder, crece el malestar con Patricia Bullrich y recrudecen las disputas en la Casa Rosada.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 25 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.