Ravier junto a Caputo y cambios a la vista

El flamante vocero intenta satisfacer a ambos lados de la grieta oficialista. Además de reunirse con Javier Milei, hizo lo propio con Karina. A su vez, mantuvo contacto inmediato con la tropa de Santiago Caputo. De hecho, el asesor fue al primer referente libertario que visitó en Casa Rosada, minutos después de estar con Manuel Adorni.

El exdiputado recorrió con el consultor la sala de conferencias, donde prevén hacer algunos retoques estéticos, y supervisaron algunas oficinas que tendrá a su cargo el pampeano. Junto a Caputo, reformularán el esquema de comunicación, en una señal de recupero de poder para los celestiales . Prevé cambios de asistentes en la vocería. Otro motivo de preocupación para la planta política en el área que ruega que no se encuentren más pruebas de vínculos con el jefe de gabinete por sus extravagantes compras domésticas.

A su vez, Ravier se reunió con todos los voceros ministeriales y les instó a relanzar la agenda oficial , actualmente adormecida por el sometimiento mediático y judicial del expanelista.

Ravier, que se negó a hablar en tres oportunidades con la prensa cuando caminaba por los pasillos de Balcarce 50, era una opción como portavoz desde hace varios días. Pese a que se informó su designación como repentina, Milei lo pensó desde la semana pasada. Coincidió con su llamativa aparición en medios horas antes de su nombramiento.

Golpe artero de Adorni

Manuel Adorni subsiste en el Gobierno, pero se desmiembra. Debió abandonar la vocería y ya no tiene el control de la Secretaría de Medios, donde regresa la influencia del caputismo.

No solo es pérdida de poder. Fue desplazado su histórica mano derecha, Javier Lanari. El periodista fue el funcionario más incondicional que tuvo el exportavoz. Ambos llegaron a la par en el inicio de la gestión.

Es cierto que el misionero afrontó a este momento desgastado y con ganas de renunciar ante la constante necesidad de enfrentar en carne propia los golpazos diarios que recibía el contador. Sin embargo, lo desconcertante es que Lanari se enteró de su salida por el tweet de Adorni, consignan fuentes inobjetables. Imaginaba que estaba en tiempo de descuento en el Gobierno, pero no proyectaba que iba a ser eyectado sin diálogo previo por su amigo.

NA

Patricia furiosa y la nueva frase del exvocero

La interna de Manuel Adorni y Patricia Bullrich se desnudó por completo. El jefe de ministros contradijo a la senadora, luego de que ella informara que logró desarticular su informe de gestión en el Congreso para evitar ser interpelado de manera extraoficial.

Generó sorpresa en la misma oficina del excolumnista su desafiante posteo incitando su interés de someterse a los cuestionamientos opositores en el recinto. Su entorno le afirmó que tienen supuestamente blindados los votos en el Senado para no ser interrogado y sacó pecho.

Lo curioso es que el pedido para suspender su exposición en la Cámara Alta era compartido por Karina Milei, que lo coordinó con la exministra, tras coincidir con ella en una conversación que tuvieron el viernes.

Fue una forma de salir al cruce al desplante de la titular del bloque, quien pegó el faltazo a la cumbre de senadores libertarios este martes en Casa Rosada. “Patricia ya le aclaró que no se va a dejar someter y menos a ese tipo de circo que proponía de sacarse fotos con él ”, recalcaron desde el despacho de “Pato”, que la vieron “furiosa” por “ese posteo a lo guapo” de Adorni. “Pedía que lo ayuden para salvarse del Senado y ahora se hace el gallito de riña diciendo que quiere ir el 2 de julio, un payaso”, subrayaron desde las usinas bullrichistas.

En ese cónclave con legisladores, el funcionario pidió apoyo ante el asedio en el Senado y recalcó su inocencia en la causa por enriquecimiento ilícito. “Yo no robé, lo demostraré en la justicia”, les dijo.

Mientras tanto, Bullrich asistió a la sesión en Diputados, donde celebró la jura de Martín Matzkin en lugar de Ravier. Cuando asomó en el recinto, solo se paró y se acercó a saludarla Luis Petri. Posteriormente Lorena Villaverde. Hostiles.