Las cuatro condiciones que Milei no negocia y la traba inédita que complica las elecciones 2027
Aunque aceptan resignar parte de su agenda legislativa, en Casa Rosada mantienen los cambios electorales como prioridad. La Rosada necesita aprobarlos antes de fin de año por razones políticas y económicas, pero también por un inesperado obstáculo de logística que disparó la alarma
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 25 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.