Esta combinación se volvió viral por lo simple y tradicional.

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Mientras el mundo habla de sus títulos, sus goles y su presente en el Inter Miami, Lionel Messi volvió a llamar la atención por un detalle íntimo de su rutina diaria. El futbolista argentino, de 39 años, contó que uno de sus desayunos y meriendas preferidas sigue siendo una combinación muy tradicional: “Unas tostadas con dulce de leche acompañadas de un mate”.

La confesión despertó interés entre sus seguidores porque muestra el costado más familiar del campeón del mundo. Lejos de los menús sofisticados que muchos imaginan para una estrella del fútbol, Messi conserva hábitos sencillos que lo conectan con su infancia y con Rosario , la ciudad donde creció.

En distintas apariciones públicas y entrevistas, el rosarino ha explicado que disfruta especialmente de esos momentos tranquilos en casa junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, antes de comenzar sus actividades deportivas.

¿Cuál es el desayuno y la merienda favorita de Lionel Messi?

El propio Messi ha señalado que su desayuno y merienda ideal incluye tostadas untadas con dulce de leche y un mate. Se trata de una combinación muy popular en Argentina y Uruguay, y para él representa mucho más que una comida: es una costumbre familiar .

En varias publicaciones en redes sociales se lo vio desayunando con sus hijos, compartiendo una mesa sencilla y sin grandes protocolos. Esa imagen cotidiana fue una de las que más comentarios generó entre sus seguidores.

Aunque durante la temporada mantiene una alimentación controlada, el futbolista reconoce que disfruta de ciertos gustos dulces cuando tiene días de descanso.

¿Qué alimentos dulces le gustan a Lionel Messi?

Messi ha admitido en más de una ocasión que tiene debilidad por los sabores dulces. Entre sus favoritos aparecen el chocolate, el helado y el dulce de leche.

El futbolista explicó que intenta moderar su consumo, pero que de vez en cuando se permite un gusto. Las tostadas con dulce de leche forman parte de esos pequeños placeres que disfruta cuando la agenda deportiva lo permite.

Ese equilibrio entre disciplina y gustos personales es uno de los aspectos que más llama la atención de su rutina alimentaria.

¿Cómo es la rutina familiar de Lionel Messi por las mañanas?

Más allá de la comida, Messi destaca la importancia del orden familiar. Según ha contado, en su casa cada integrante tiene un lugar fijo en la mesa del desayuno y esa organización se respeta todos los días.

La mañana suele comenzar temprano, preparando a Thiago, Mateo y Ciro para el colegio. Después del desayuno familiar, el futbolista se dirige a las instalaciones del Inter Miami para entrenar.

Esa estructura diaria le aporta tranquilidad y estabilidad, dos elementos que él mismo considera fundamentales para rendir al máximo.

¿Qué come Messi durante el resto del día?

Aunque el desayuno puede incluir dulce de leche, el resto de la jornada suele estar marcado por una alimentación mucho más controlada. Su dieta prioriza proteínas magras, pescado, verduras y preparaciones simples.

El objetivo es mantener el rendimiento físico y favorecer la recuperación después de los entrenamientos y los partidos. Por eso, los gustos dulces aparecen de manera ocasional y no como parte permanente de su plan nutricional.