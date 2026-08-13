Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El router actúa como el dispositivo principal que distribuye la señal de internet, permitiendo la conexión de dispositivos como celulares y computadoras. No obstante, su rendimiento puede verse influenciado por diversos factores tales como la ubicación, objetos adyacentes o interferencias.

Por ello, existen numerosos trucos caseros que son ampliamente compartidos en las redes para optimizar el rendimiento de manera sencilla.

Uno de los más destacados sugiere la colocación de una moneda sobre el módem o router con el objeto de mejorar la potencia del WiFi y prevenir cortes o un funcionamiento lento.

Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar. IA

¿Poner una moneda encima del módem mejora la calidad de la señal WiFi en casa?

Es necesario subrayar que, desde una perspectiva tecnológica, no hay evidencia que sustente esta afirmación. Si bien algunos usuarios podrían percibir beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben efectuarse a través de la correcta configuración del enrutador.

En este contexto, existe un método que podría ayudar a mejorar la conexión y únicamente se requiere una moneda.

El fundamento esencial de quienes proponen colocar una moneda sobre el módem se basa en que el metal de la moneda podría influir en la distribución de la señal WiFi en el interior de la vivienda, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia áreas específicas.

Asimismo, de acuerdo con esta hipótesis, la moneda funcionaría como un dispositivo capaz de modificar el comportamiento de la señal, ampliando su alcance para que llegue con mayor fuerza y reduciendo las pérdidas que pudiera sufrir.

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede convertirse en un inconveniente recurrente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o para disfrutar de contenido que requiera conectividad.

Impacto de los objetos metálicos en la señal del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias.

Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento por mucho tiempo.

Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión.

Interferencia en la señal.

Problemas de ventilación en el módem.

Impacto en la calidad de conexión.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Factores que influyen en la potencia de la señal del WiFi

Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi.

Con el objetivo de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de trucos que contribuyen a obtener una conexión mucho más estable.

Trucos infalibles para mejorar la potencia del WiFi

Ubicación del módem : situarlo en un punto central y elevado para optimizar la distribución de la señal en el hogar

Evitar interferencias : mantenerlo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que obstaculicen la señal

Distancia con otros equipos : posicionarlo a una adecuada distancia de electrodomésticos que puedan generar interrupciones en la conexión

Reinicio del dispositivo : apagar y encender el router de manera periódica contribuye a mejorar su rendimiento

Actualización del equipo : emplear dispositivos más modernos incrementa el alcance y la estabilidad del WiFi

Uso de repetidores: integrar amplificadores permite extender la señal en viviendas amplias o con múltiples habitaciones

Mejoras en WiFi: mitos sobre el uso de objetos metálicos

Los especialistas en tecnología sugieren ubicaciones en la vivienda en las que no se debe situar el router del wifi:

Ventanas , dadas las posibles interferencias de redes públicas con su señal.

Cocina , ya que puede provocar interferencias y generar posibles accidentes.

Alejado de objetos metálicos grandes.

Estas recomendaciones son esenciales para optimizar la conexión y garantizar un rendimiento adecuado de la red.

¿Por qué puede debilitarse la señal?

En conclusión, aunque algunos usuarios afirman notar mejoras en la señal de WiFi al colocar objetos metálicos, expertos insisten en que estas prácticas pueden ser contraproducentes .

La interferencia causada por el metal puede disminuir la efectividad del router en lugar de aumentarla, lo que sugiere que es mejor optar por soluciones más efectivas y menos arriesgadas.

Los especialistas recomiendan revisar la ubicación del router y mantenerlo alejado de obstáculos que puedan bloquear la señal. Asimismo, una adecuada configuración y actualización del equipo pueden proporcionar un rendimiento óptimo, garantizando una conexión estable y eficiente en el hogar.