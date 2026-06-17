Brasil no está entrando simplemente en una nueva elección presidencial. Está atravesando una transición política más profunda, que es la crisis de sucesión de sus dos grandes marcas de poder. El lulismo conserva centralidad, pero no logra imaginarse sin Lula. El bolsonarismo conserva intensidad, pero no logra transferir poder sin transferir también rechazo. En el medio aparece Flávio Bolsonaro, no como candidato consolidado, sino como experimento bajo presión.

La derecha brasileña tiene hoy una pregunta que nadie quiere formular en voz demasiado alta: ¿Flávio Bolsonaro es el heredero natural de Jair o ya se convirtió en un costo electoral para 2026? La respuesta importa mucho más que una interna partidaria. Define si la oposición brasileña será una fuerza de identidad, anclada en la épica bolsonarista original, o si podrá convertirse en una coalición de poder con capacidad de hablarle al centro, ordenar gobernadores, negociar con el Congreso y ofrecer previsibilidad a los mercados. Esa es la verdadera disputa. No es solo Lula contra Flávio. Es épica contra viabilidad.

La épica es conocida: confrontación permanente, narrativa de persecución, guerra cultural, apelación emocional a la base dura y conexión con el universo trumpista internacional. Esa épica mantiene movilizada a una parte relevante del electorado conservador. Pero también fija un techo. En política, como en los negocios, una marca puede tener consumidores muy fieles y aun así no lograr expandir mercado. El bolsonarismo tiene engagement. La pregunta es si tiene capacidad de conversión.

La viabilidad, en cambio, es menos romántica y más brasileña. Es bancada. Es fondo electoral. Es tiempo de televisión. Es alianza con gobernadores. Es Senado. Es Cámara. Es capacidad de sentarse con el Centrão. Es reducir miedo. Es bajar volatilidad. Es convencer al votante medio de que la derecha puede gobernar sin incendiar la casa. La política brasileña nunca fue un concurso de pureza ideológica. Es una industria pesada de coaliciones.

Flávio Bolsonaro, su apellido es su principal activo y su principal pasivo. Fuente: EFE Andre Borges

Por eso la candidatura de Flávio Bolsonaro tiene una tensión estructural. Su apellido es su principal activo y su principal pasivo. Le garantiza acceso inmediato a la base bolsonarista, pero también activa el rechazo de quienes no quieren ver a la familia Bolsonaro nuevamente en el centro del poder. Su desafío no es apenas ser conocido. Es volverse aceptable.

Ahí aparece el problema de fondo. En una elección polarizada, el rechazo pesa más que la adhesión. La política brasileña de 2026 no se está ordenando alrededor del entusiasmo, sino de la tolerabilidad. No gana necesariamente quien enamora más. Gana quien asusta menos. Y cuando Flávio aparece con niveles de rechazo prácticamente similares a los de Lula, la derecha empieza a mirar el tablero con menos épica y más Excel.

Ese cambio de clima explica la fractura interna. Un sector del bolsonarismo quiere sostener a Flávio como continuidad natural del liderazgo familiar. Otro empieza a mirar alternativas: Michelle Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior, Rogério Marinho o cualquier figura capaz de preservar el voto conservador sin cargar todo el pasivo reputacional del apellido. No es una discusión doctrinaria. Es una discusión de riesgo electoral.

En este contexto, el PL como partido, más allá de los designios de la familia Bolsonaro, empieza a pensar como organización política madura, siendo que, si la presidencial no cierra, hay que proteger bancas en el Congreso. Porque en Brasil la elección presidencial es importante, pero el poder real también se construye en el Congreso. Una bancada fuerte garantiza recursos, negociación, blindaje, influencia regulatoria y capacidad de condicionar al próximo gobierno. En términos corporativos, la derecha está evaluando si conviene apostar todo al equity presidencial o diversificar portafolio legislativo.

El contraste con Lula es inevitable. El presidente enfrenta otro tipo de problema sucesorio. Lula sigue siendo el principal activo electoral del PT, pero también es el síntoma de su dependencia. El partido no logró construir una transición clara. No hay heredero evidente, no hay renovación generacional ordenada, no hay figura capaz de retener el capital simbólico de Lula y, al mismo tiempo, hablarle al Brasil que cambió.

Ese Brasil ya no es el país sindical, industrial y estatista sobre el cual Lula construyó su liderazgo histórico. Es un Brasil más fragmentado, más informal, más evangélico, más digital, más emprendedor por necesidad que por ideología, más desconfiado de las estructuras tradicionales y más sensible a temas concretos como seguridad, crédito, inflación, impuestos y costo de vida. Lula todavía habla con autoridad al pasado social de Brasil. La duda es cuánto logra hablarle al futuro.

La derecha percibe esa oportunidad, pero no logra resolver del todo cómo capturarla. Si se radicaliza, consolida la base y pierde centro. Si se modera demasiado, arriesga desmovilizar a su núcleo duro. Si sostiene a Flávio, preserva la continuidad familiar, pero carga alto rechazo. Si lo reemplaza, puede reducir daño, pero abre una guerra de sucesión.

Esa es la trampa estratégica del bolsonarismo ya que necesita dejar de ser solo movimiento para transformarse en coalición. Pero para hacerlo debe administrar una herencia emocional muy intensa. Bolsonaro creó una identidad política poderosa, pero las identidades fuertes no siempre transfieren bien. A veces se hereda la marca; otras veces se hereda la deuda.

El Centrão observa todo esto con el pragmatismo de siempre. No se mueve por doctrina. Se mueve por probabilidad de construir poder futuro. Si Lula parece perder capacidad de ordenar, empieza a negociar con otros. Si Flávio parece viable, se acerca. Si Flávio parece tóxico, pide plan B. En Brasil, el Centrão no anuncia cambios de ciclo; los arbitra en silencio.

La elección de 2026, entonces, no será solo una competencia entre izquierda y derecha. Será una auditoría de sucesión. El PT deberá demostrar que Lula todavía representa futuro y no apenas memoria. El bolsonarismo deberá demostrar que puede sobrevivir a Jair. Flávio es hoy el nombre que concentra esa tensión, pero no necesariamente la resuelve.

Brasil no está eligiendo apenas quién ocupará el Planalto. Está testeando si sus dos grandes máquinas políticas de las últimas décadas todavía pueden fabricar futuro.