Csukasi aseguró que la articulación púbico-privada fue clave para el resultado de la negociación, sobre todo por las gestiones que realizó el presidente Yamandú Orsi con su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Además, destacó la importancia que representa ese mercado para la industria uruguaya.

“El trabajo de Cancillería y la receptividad del propio Lula a partir de nuestro permanente diálogo dieron sus frutos. La defensa de la producción y el trabajo de los uruguayos no se detiene. Seguimos”, publicó Orsi en su cuenta personal X, luego de la decisión de Brasil de no sancionar al sector lácteo.

El trabajo de Cancillería y la receptividad del propio Lula a partir de nuestro permanente diálogo dieron sus frutos. La defensa de la producción y el trabajo de los uruguayos no se detiene. Seguimos. https://t.co/elSV5bxC0U — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 28, 2026

En tanto, Csukasi explicó que la resolución de Brasil de no aplicar aranceles sobre las exportaciones uruguayas de lácteos “es una de las decisiones más esperadas por el sector” y que, de lo contrario, se encarecería la venta de esos productos al país vecino.

El proceso, que se generó desde el año pasado, involucró a tres empresas exportadoras y productoras del sector privado uruguayo que debieron presentar sus propios descargos y argumentaciones. La Cancillería las acompañó en el proceso y en la toma de acciones en ámbitos internacionales.

Reuniones entre Orsi y Lula

La vicecanciller resaltó la importancia de las gestiones que el presidente Orsi realizó con Lula Da Silva en reuniones mantenidas en Barcelona a mediados del mes de abril. En estos encuentros se entendió la importancia política de que no se afectara a uno de los principales productos exportados por Uruguay a Brasil.

Csukasi consideró que lo importante es que el presidente Lula puede tomar la decisión política por el interés público de mandatar que se suspenda la decisión técnica que habría implicado la aplicación de aranceles. También explicó que se continuará trabajando para evitar situaciones similares a futuro.

La importancia del mercado brasileño

Uruguay solo abastece el 2% del mercado brasileño de lácteos, y el 93% lo provee la propia industria brasileña, pero para Uruguay, Brasil es el destino número uno en el rubro.

Csukasi recordó que tanto Brasil como Argelia son los dos principales destinos y, por lo tanto, mercados que el país debe cuidar.

“Cualquier cambio de patrón, cierre o afectación de las exportaciones uruguayas tiene un potencial enorme de afectar en forma negativa la industria local, que hay que dimensionar en términos de eventuales pérdidas de empleo e incluso cierre de plantas”, sostuvo.

Para la jerarca más allá de la importancia del mercado de Brasil, Uruguay trabaja para encontrar nuevos mercados y diversificar sus ventas. En ese sentido, el acuerdo comercial reciente entre el Mercosur y la Unión Europea abrió un proceso de diálogo con el sector de la industria y con sectores más artesanales, para entender dónde están sus necesidades, a la hora de exportar la producción.

Explicó que la identificación de mercados realizada por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) posibilitó la apertura de Indonesia para la leche en polvo uruguaya, con su consecuente potencial dinamizador de la industria.

Además, dijo que se trabaja en varios destinos centroamericanos y en la promoción en Medio Oriente, mercados ya abiertos, pero que se deben trabajar mejor, y en otros de Asia, que son muy relevantes para el sector.

La directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, quien integró el equipo que acompañó a las empresas, junto con varios ministerios y el Inale, coincidió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores en la importancia de la articulación público-privada para alcanzar una resolución favorable.

El proceso implicó diversos encuentros y presentaciones en distintos órganos, y todo ese trabajo sumó al entendimiento entre autoridades y a nivel político, para que la situación se resuelva de una forma justa, afirmó.