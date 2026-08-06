Flávio Bolsonaro anunció su candidato a vice para enfrentar a Lula: quién es y cuáles son sus antecedentes

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este miércoles que se enfrentará a cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones nacionales de octubre, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

“Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral”, afirmó Lula en una entrevista con el portal científico brasileño Meteoro Brasil.

El líder y fundador del PT sostuvo que Brasil debe ser tratado con respeto y rechazó que otros países intenten interferir en los comicios del próximo 4 de octubre, cuando los brasileños elegirán presidente, gobernadores, diputados y senadores.

Durante la entrevista Lula se enfocó en las tensiones que se viven con Estados Unidos, país que el martes revocó el visado a la embajadora brasileña en represalia por no haber recibido el beneplácito para Daniel Pérez, propuesto por Washington para ser el representante diplomático en Brasil.

La medida fue cuestionada por Lula y recordó que Brasil tuvo que negarle la visa a dos estadounidenses que pretendían viajar a Brasil para “fiscalizar” e “investigar” las urnas electrónicas.

Lula vinculó estas decisiones con lo que considera una falta de respeto hacia Brasil y cuestionó que Estados Unidos pretenda imponer al país sus propias condiciones. “No es correcto y no es posible. Nosotros queremos ser tratados con respeto”, afirmó.

Fuente: EFE Andre Borges

En la entrevista, el líder progresista brasileño reiteró que ha mantenido “buenas” conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero enfatizó en que se requiere “sobriedad” y “serenidad” de parte de las “dos democracias más importantes de la región”.

Lula aprovechó la pregunta para defender la seguridad del sistema de votación electrónica brasileño y sostuvo que su propia trayectoria electoral demuestra su fiabilidad.

En este sentido, destacó que Brasil cuenta con una larga experiencia con las urnas electrónicas y señaló que difícilmente otros países pueden afirmar que tienen un sistema electoral “más honesto” que el brasileño.

Las tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia se han profundizado a menos de dos meses de las elecciones, en las que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, su principal rival y quien está alineado políticamente con Trump.