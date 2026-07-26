Hay una paradoja en el centro de la conversación contemporánea sobre wellness. Durante décadas, el discurso fue reducir el estrés. Hoy, la medicina premium discute exactamente lo contrario: someter al cuerpo a estímulos breves de estrés controlado para que el organismo responda volviéndose más fuerte. No es contradicción. Es hormesis.

La hormesis es un fenómeno biológico estudiado desde hace décadas: una dosis baja de un estímulo que en dosis alta sería nocivo, activa una respuesta adaptativa que mejora la función. Frío extremo breve. Calor de sauna. Ayuno intermitente. Ejercicio de alta intensidad. Cámara hiperbárica. Ozonoterapia en algunos protocolos. El factor común no es el estímulo, es la dosis y la frecuencia.

El mecanismo central tiene nombre: Nrf2. Es un factor de transcripción que, cuando se activa por estrés oxidativo leve, dispara la expresión de más de doscientos genes defensivos —antioxidantes endógenos, enzimas de reparación, sistemas de detoxificación—. Es decir, el cuerpo no se protege mejor cuando se lo cuida más; se protege mejor cuando se lo desafía bien. La literatura más sólida está publicada en Nature Reviews Molecular Cell Biology y Cell Metabolism, entre otros, y abarca casi dos décadas de evidencia.

¿Y qué pasó culturalmente? Que un marco bioquímico riguroso se mezcló con una conversación pública liderada por figuras como Andrew Huberman, Peter Attia, Bryan Johnson. La buena noticia: el público premium entendió que el cuerpo se beneficia del desafío. La mala: una parte del discurso se vendió como receta universal, sin matiz.

Acá conviene un poco de criterio. Hormesis no es “más es mejor”. Es “lo justo, en el momento justo, en la persona indicada”. Un ayuno prolongado en una mujer perimenopáusica con baja densidad ósea puede ser un problema, no una solución. Una sauna intensa en un paciente con cardiopatía no diagnosticada puede ser un riesgo. Una cámara hiperbárica indicada por moda y no por evaluación clínica es un gasto sin propósito médico.

Lo que diferencia un protocolo serio de una moda es lo de siempre: evaluación previa, indicación personalizada, seguimiento clínico. Hormesis no es una práctica de auto-experimentación. Es una herramienta médica que necesita criterio. Lo que activa Nrf2 también puede activar inflamación si la dosis se equivoca.

Más interesante que la lista de prácticas es el cambio de paradigma. Durante un siglo, la medicina occidental priorizó la homeostasis: mantener al cuerpo cómodo, estable, sin perturbaciones. La medicina contemporánea agrega un segundo principio: la resiliencia. Un cuerpo resiliente no es el que nunca sufre estrés; es el que aprendió a responder a estímulos breves volviéndose más capaz.

El estrés bien dosificado fortalece. Mal dosificado, rompe. La diferencia entre uno y otro es, casi siempre, un médico que sabe medir.