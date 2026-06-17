En esta noticia Las claves del acuerdo según el borrador filtrado

Funcionarios del gobierno de EE.UU. difundieron este miércoles los detalles del borrador del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El documento, que Teherán no ha publicado oficialmente, será firmado el viernes en Suiza.

El acuerdo, de 14 párrafos, contempla concesiones significativas por parte de Washington que superan ampliamente los términos del pacto nuclear de 2015. Ese acuerdo, recordado como el JCPOA, fue abandonado por el propio Donald Trump durante su primer mandato, cuando lo calificó como “el peor acuerdo de la historia”.

El presidente estadounidense expresó este miércoles cierta incertidumbre sobre la ceremonia de firma, al señalar la imprevisibilidad inherente a este tipo de negociaciones cuando fue consultado sobre su nivel de confianza en que el evento se realizaría según lo previsto. Además, negó la existencia de un fondo de reconstrucción de u$s 300.000 millones para Irán, atribuyendo esa declaración al vicepresidente JD Vance.

El acuerdo, de concretarse, pondría fin formalmente a la guerra y restablecería el statu quo previo al conflicto en varios frentes clave: la reapertura del estrecho de Ormuz, el cese de hostilidades en el Líbano y la reanudación de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. Su impacto geopolítico ya genera fuertes tensiones en el Congreso estadounidense y una profunda controversia en Israel.

Las claves del acuerdo según el borrador filtrado

Nuevo estándar mínimo de enriquecimiento de uranio

El borrador establece un umbral “mínimo” para la reducción de la concentración de uranio iraní altamente enriquecido. Es una de las disposiciones técnicas más sensibles del texto, aunque los detalles precisos del nivel aún no han sido divulgados.

Judíos ultraortodoxos observan los restos de un misil balístico iraní que cayó en un campo abierto junto a Cisjordania. EFE/ABIR SULTAN

Reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

Irán tomará medidas de inmediato para reabrir el estrecho una vez firmado el acuerdo provisional. Sin embargo, el paso libre por el estrecho se garantiza solo por 60 días, sin excluir la posibilidad de que se cobren tasas en el futuro, según indicaron los funcionarios.

Venta libre de petróleo iraní

Una vez firmado el acuerdo, Irán quedará habilitado para vender su petróleo sin restricciones. Esta medida representa una concesión sustancial de Washington, ya que implica el levantamiento inmediato de una de las herramientas de presión más poderosas de las sanciones estadounidenses.

Suspensión —pero no eliminación— de sanciones.

Estados Unidos procederá a suspender algunas sanciones de gran alcance, aunque no a eliminarlas definitivamente al momento de la firma. El acuerdo contempla que Washington trabajaría para levantar todas las sanciones estadounidenses y de la ONU si se alcanza un acuerdo final sobre el programa nuclear de Irán.

Fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares

Según las copias filtradas del acuerdo provisional que coinciden con el borrador, Irán recibirá al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción posguerra. Trump negó este punto públicamente, atribuyéndolo a declaraciones del vicepresidente Vance.

Fuente: EPA ABEDIN TAHERKENAREH

Integridad territorial del Líbano

El memorándum contiene disposiciones para garantizar la “integridad territorial” del Líbano tras los ataques israelíes contra Hezbolá. Sin embargo, las versiones filtradas no mencionan explícitamente la retirada israelí del territorio libanés que Irán ha exigido.

Cese del fuego entre Israel y Hezbolá

El acuerdo incluye el fin de los combates en el Líbano entre Israel y la milicia Hezbolá, respaldada por Irán. Israel ha sostenido que continuará su defensa y que mantiene el control de amplias zonas del territorio libanés, lo que convierte este punto en el más delicado de la negociación.

Reanudación de negociaciones nucleares

El texto prevé la reanudación del diálogo entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, como parte de un proceso que busca eventualmente alcanzar un acuerdo definitivo que permita el levantamiento total de las sanciones internacionales.