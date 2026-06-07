Durante décadas, cuando hablábamos de liderazgo, asumíamos una premisa básica: los equipos estaban integrados por personas. Los líderes dirigían colaboradores, gestionaban relaciones humanas, desarrollaban talento y coordinaban esfuerzos colectivos para alcanzar objetivos. Sin embargo, esa realidad está comenzando a cambiar de manera profunda. Estamos entrando en una era donde los humanos dejarán de ser los únicos integrantes de los equipos de trabajo.

Un reciente informe de McKinsey plantea una visión que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: el trabajo del futuro será el resultado de la colaboración entre personas, agentes inteligentes y robots. Lejos de tratarse de una hipótesis remota, el estudio sostiene que las tecnologías actualmente disponibles ya poseen el potencial técnico para automatizar más de la mitad de las horas de trabajo existentes en la economía estadounidense.

Sin embargo, la conclusión más importante no es la automatización, sino la colaboración entre humanos y tecnología. El futuro no será exclusivamente humano ni artificial. Será híbrido.

Este cambio obliga a replantear una de las capacidades más importantes dentro de las organizaciones: el liderazgo . La mayor parte de los modelos de liderazgo vigentes fueron diseñados para un mundo donde las relaciones laborales eran relativamente estables. Los equipos estaban integrados por empleados de tiempo completo, reunidos físicamente en un mismo lugar, con estructuras jerárquicas claras y procesos de trabajo predecibles. Pero el nuevo escenario se aleja cada vez más de esa realidad.

Por un lado, los equipos incorporarán agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar procesos complejos, analizar información, coordinar tareas y tomar decisiones operativas. Por otro lado, comenzarán a incorporarse robots cada vez más sofisticados para realizar actividades físicas con niveles crecientes de autonomía. Y, simultáneamente, los equipos humanos también cambiarán.

La expansión de la gig economy está transformando la composición de la fuerza laboral. A diferencia del empleo tradicional, este modelo se basa en profesionales independientes que prestan servicios específicos sin mantener una relación laboral permanente con una organización. Actualmente, cerca del 42% de la fuerza laboral de Estados Unidos realiza algún tipo de trabajo independiente y diversas proyecciones anticipan que podría convertirse en la modalidad predominante antes del final de la década.

Esto significa que los líderes del futuro deberán gestionar equipos mucho más diversos. Algunos integrantes serán empleados permanentes, otros serán freelancers o especialistas contratados para proyectos específicos, otros serán agentes de inteligencia artificial; y otros serán robots capaces de ejecutar actividades físicas de manera autónoma. La pregunta ya no será únicamente cómo liderar personas. La pregunta será cómo liderar sistemas de trabajo compuestos por humanos y tecnologías inteligentes, es decir equipos con inteligencias híbridas.

La hibridez se dará por el tipo de naturaleza de quienes integrarán los sistemas de trabajo. Los equipos del futuro serán híbridos no por combinar presencialidad y virtualidad, sino porque integrarán múltiples formas de inteligencia y diversas formas de trabajo. Serán híbridos por la composición de inteligencias en personas, agentes y robots físicos, por la relación laboral coexistiendo empleados tradicionales con freelancers, especialistas por proyecto, expertos on demand, plataformas de talento. Y serán híbridos además porque los procesos serán ejecutados parcialmente por personas y tecnologías.

En este contexto, el liderazgo será definido como la capacidad para gestionar equipos híbridos y orquestar inteligencias múltiples. El líder deberá decidir qué actividades realizará una persona, cuáles ejecutará un agente y cuáles convendrán automatizar mediante robots. Su responsabilidad ya no será solamente gestionar recursos humanos, sino diseñar ecosistemas de trabajo donde las fortalezas de cada componente se complementen. Las máquinas aportarán velocidad, capacidad de procesamiento, disponibilidad permanente y escalabilidad. Las personas aportarán aquello que continúa siendo difícil de automatizar: pensamiento crítico, creatividad, ética, empatía, comunicación, construcción de confianza, interpretación contextual, e influencia.

La transformación también modificará la naturaleza de la autoridad. Durante años, muchos líderes construyeron legitimidad a partir de su conocimiento técnico o de su capacidad para concentrar información. Sin embargo, cuando gran parte de esa información pueda ser procesada instantáneamente por agentes inteligentes, el diferencial del liderazgo estará cada vez menos asociado a saber más y cada vez más asociado a generar valor a través colaboración, propósito y sentido.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La buena noticia es que este futuro todavía se está construyendo. Por eso, la pregunta relevante para los líderes actuales no es cómo adaptarse cuando llegue, sino cómo comenzar a prepararse ahora. El primer paso consiste en desarrollar fluidez en inteligencia artificial. No para transformarse en especialistas tecnológicos, sino para comprender las capacidades, limitaciones y riesgos de estas herramientas. Resulta difícil liderar aquello que no se entiende.

El segundo desafío es aprender a rediseñar procesos y no simplemente automatizar tareas aisladas. Las organizaciones que obtengan mayores beneficios serán aquellas capaces de reimaginar integralmente la forma en que trabajan las personas junto con agentes y robots. Un tercer aspecto será fortalecer las capacidades humanas distintivas. Paradójicamente, cuanto más avance la inteligencia artificial, mayor valor adquirirán aquellas habilidades relacionadas con el juicio, la ética, la creatividad, la colaboración y la construcción de relaciones.

Finalmente, los líderes deberán aprender a generar compromiso en entornos donde muchos integrantes del equipo ya no serán empleados tradicionales. Liderar freelancers, especialistas externos y colaboradores temporales exigirá nuevas formas de influencia basadas menos en la autoridad formal y más en la claridad de propósito, la coordinación efectiva, la generación de confianza y de espacios de aprendizaje.

Hace ya algunos años que se viene hablando de transformación digital. Sin embargo, lo que comienza a vislumbrarse en la actualidad es una transformación mucho más profunda: una redefinición de la naturaleza misma de los equipos de trabajo. El verdadero desafío consiste en transformar culturas y desarrollar líderes que aprendan a liderar un mundo laboral donde convivirán inteligencias diversas. Los líderes que comiencen a prepararse no solo estarán mejor posicionados para enfrentar el futuro del trabajo, sino que también serán quienes hoy puedan diseñarlo.