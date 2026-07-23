Un accidente dentro de un túnel puede tardar minutos en detectarse, y en ese intervalo se acumulan los coches y crece el riesgo. La nueva galería que remata el paseo de la Castellana pretende reducir ese margen casi a cero mediante sistemas de inteligencia artificial que analizan lo que ocurre en tiempo real.

La obra ha superado ya su fase más visible. La excavación está terminada, los dos extremos de la galería, de 675 metros, están abiertos, y arranca ahora la instalación del equipamiento. La inversión asciende a 110,2 millones de euros.

La nueva zona habilitada a partir de la finalización de la construcción del túnel. Portal web del Ayuntamiento de Madrid

Cómo funcionará la inteligencia artificial dentro del túnel

La gestión no dependerá solo de cámaras y operarios en un centro de control. Según el proyecto, el sistema podrá detectar un accidente prácticamente en el momento en que ocurre, así como una avería o una retención que empieza a formarse.

La IA también permitirá identificar vehículos, ajustar la velocidad recomendada y controlar las emisiones en el interior. No se limita a vigilar: puede modificar la ventilación según el tráfico o la calidad del aire y adaptar la circulación sin esperar a que alguien intervenga de forma manual.

¿Cuántos carriles tendrá y por qué se ha construido en dos niveles?

El túnel contará con tres carriles por sentido, además de accesos, salidas y enlaces, con capacidad para absorber buena parte del tráfico que hoy circula por arriba. Mide 90 metros de anchura a los pies de las cinco torres.

La estructura en dos niveles responde a un motivo concreto: reducir el impacto sobre el arbolado y conservar el mayor número posible de ejemplares. Ese segundo nivel, aún sin terminar, permitirá conectar en el futuro con el desarrollo de Madrid Nuevo Norte y el entorno de Begoña.

Qué cambiará en la superficie

Cuando el túnel entre en servicio, por arriba solo circulará el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios. Eso libera unos 70.000 metros cuadrados de espacio público.

El nuevo parque incluirá 787 árboles nuevos, que sumados a los existentes superarán el millar, más de 40.000 arbustos, juegos infantiles, elementos de calistenia, grandes fuentes y un carril bici bidireccional segregado.

Cuándo abrirá al tráfico

El Ayuntamiento mantiene diciembre como fecha prevista. Queda la parte más delicada, el equipamiento, aunque el ritmo de obra invita a pensar que puede cumplirse.

Como ocurre con casi todas las grandes infraestructuras, nadie lo da por seguro hasta que abre. En paralelo ya han comenzado los trabajos en superficie y se prepara la excavación del segundo nivel.