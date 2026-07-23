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Un accidente dentro de un túnel puede tardar minutos en detectarse, y en ese intervalo se acumulan los coches y crece el riesgo. La nueva galería que remata el paseo de la Castellana pretende reducir ese margen casi a cero mediante sistemas de inteligencia artificial que analizan lo que ocurre en tiempo real.

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La obra ha superado ya su fase más visible. La excavación está terminada, los dos extremos de la galería, de 675 metros, están abiertos, y arranca ahora la instalación del equipamiento. La inversión asciende a 110,2 millones de euros.

La nueva zona habilitada a partir de la finalización de la construcción del túnel.
La nueva zona habilitada a partir de la finalización de la construcción del túnel.Portal web del Ayuntamiento de Madrid

Cómo funcionará la inteligencia artificial dentro del túnel

La gestión no dependerá solo de cámaras y operarios en un centro de control. Según el proyecto, el sistema podrá detectar un accidente prácticamente en el momento en que ocurre, así como una avería o una retención que empieza a formarse.

La IA también permitirá identificar vehículos, ajustar la velocidad recomendada y controlar las emisiones en el interior. No se limita a vigilar: puede modificar la ventilación según el tráfico o la calidad del aire y adaptar la circulación sin esperar a que alguien intervenga de forma manual.

¿Cuántos carriles tendrá y por qué se ha construido en dos niveles?

El túnel contará con tres carriles por sentido, además de accesos, salidas y enlaces, con capacidad para absorber buena parte del tráfico que hoy circula por arriba. Mide 90 metros de anchura a los pies de las cinco torres.

La estructura en dos niveles responde a un motivo concreto: reducir el impacto sobre el arbolado y conservar el mayor número posible de ejemplares. Ese segundo nivel, aún sin terminar, permitirá conectar en el futuro con el desarrollo de Madrid Nuevo Norte y el entorno de Begoña.

Qué cambiará en la superficie

Cuando el túnel entre en servicio, por arriba solo circulará el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios. Eso libera unos 70.000 metros cuadrados de espacio público.

El nuevo parque incluirá 787 árboles nuevos, que sumados a los existentes superarán el millar, más de 40.000 arbustos, juegos infantiles, elementos de calistenia, grandes fuentes y un carril bici bidireccional segregado.

Cuándo abrirá al tráfico

El Ayuntamiento mantiene diciembre como fecha prevista. Queda la parte más delicada, el equipamiento, aunque el ritmo de obra invita a pensar que puede cumplirse.

Como ocurre con casi todas las grandes infraestructuras, nadie lo da por seguro hasta que abre. En paralelo ya han comenzado los trabajos en superficie y se prepara la excavación del segundo nivel.