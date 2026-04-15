La industria del conocimiento en Argentina ya no es una idea, sino una realidad que se consolida como el tercer mayor complejo exportador del país. Referentes del sector analizaron el “músculo digital” argentino y las asignaturas pendientes para no perder terreno frente a vecinos como Brasil, Chile o Colombia. Pablo Fiuza, presidente de la Cessi, destacó que el sector ya supera en generación de divisas a la industria automotriz, en un contexto en el que la economía del conocimiento se consolidó como uno de los principales complejos exportadores del país, apalancado en beneficios fiscales y promoción de talento. “Hoy estamos exportando más de u$s 9500 millones. Hoy Colombia se está llevando una copia mejorada de nuestra Ley de Economía del Conocimiento”, dijo sobre el régimen que promueve la actividad a través de incentivos impositivos, estabilidad fiscal y reducción de contribuciones patronales. Uno de los puntos más críticos fue planteado por Juan Santiago, CEO de Santex, quien llamó a reflexionar sobre la posición del país en el mapa global. Para el ejecutivo, el país debe decidir si quiere seguir vendiendo horas o capturar el valor real de la tecnología. “¿Cómo nosotros en la Argentina dejamos de vender horas en la industria del software y nos ponemos a vender valor? Si no computás no competís. El problema es que toda esta infraestructura que vos usás para montar tu negocio de valor genera una dependencia intrínseca. Si no estás de acuerdo con lo que estás haciendo, te tiran de un cable y estás out", señaló Santiago, haciendo referencia a que empresas como Mercado Libre suelen preferir servidores en Estados Unidos por la falta de un entorno jurídico protegido. Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de IA, resaltó que la mayor ventaja local es la capacidad de adaptación. “Lo más importante que tiene Argentina es la capacidad de adaptación a cambios muy grandes y muy rápidos. Acá hay una resiliencia que es exactamente la que se necesita en esta revolución tan gigante", afirmó. En esa línea, José Olano Melo (INARIA) subrayó la importancia de la articulación para que la IA llegue a sectores estratégicos. “Tenemos que formar a esas personas que, capaz, están que en una industria que no sabe de transformación digital. Tenemos que hacer que no les pase el tren“, explicó. El consenso final fue claro: Argentina tiene el talento, pero necesita previsibilidad técnica y jurídica para construir infraestructura. El desafío es dejar de ser solamente muy buenos generadores de talento para convertirse en generadores de valor integral.