Hallazgo sin precedentes: encuentran huellas que determinan cuándo llegaron los primeros humanos a América

Un grupo de científicos encontraron huellas humanas en el lecho de un lago seco del Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos.

En un principio, los investigadores estimaron que las huellas tendrían entre 11.500 y 13.000 años. Sin embargo, tras una nueva prueba de radiación de carbono, determinaron que en realidad tenían más de 26.000 años.

La fruta azul repleta de magnesio, calcio y zinc que refuerza el sistema inmunológico y fortalece músculos y huesos

El caldo de huesos con más hierro y colágeno que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a combatir la anemia

Gracias a la datación de estas huellas, los científicos determinaron que en realidad los primeros humanos no llegaron a América luego del derretimiento de los glaciares tras la Era del Hielo, sino que harían llegado mucho antes.

¿Cuándo llegaron los primeros humanos a América?

La investigación publicado en octubre en la revista Sicence encontró huellas de hace más de 26.000 años, por lo que estiman que los primeros seres humanos llegaron a América hace casi 32.000 años.



El estudio titulado "Independent age estimates resolve the controversy of ancient human footprints at White Sands" realizado por el equipo de los científicos Jeffrey S. Pigati, Kathleen B. Springer y Jeffrey S. Honkesugiere, sugiere que las primeras personas que llegaron al continente americano lo hicieron durante la última glaciación.



Los investigadores analizaron el polen de los árboles y los granos de cuarzo de las capas sedimentarias para determinar la presencia de la humanidad el "nuevo continente".



Según determinaron, las personas que caminaban por el suelo húmedo a la orilla de un lago dejaron las huellas que hoy sirven para analizar ese período de tiempo. Muchas de estas huellas son visibles a simple vista y otros sólo pueden verse mediante un radar de penetración terrestre.

¿Por qué son tan importantes las huellas encontradas?

Matthew R. Bennett, profesor de ciencias ambientales y geográficas de la Universidad Bournemouth y autor del estudio conoce las huellas humanas más antiguas, ubicadas en África y otras partes del mundo. Sin embargo, el investigador destacó que ninguna como las de White Sands "cuentan una historia tan vívida y con la que se pueda identificarse".

Bennett, sostuvo que aún "se necesitan muchos más sitios" para entender de dónde vinieron los primeros pobladores del continente. "El legado duradero de White Sands es señalar el camino hacia un nuevo archivo de evidencia", remarcó.



La historia que narran las primeras huellas humanas en América

El autor del estudio detalló la historia detrás de las huellas. Estos indicios de humanos dan cuenta de un "viaje peligroso emprendido por lo que parece ser una mujer pequeña o una adolescente, que llevaba a un niño en su cadera y caminaba rápidamente a través de la orilla fangosa del lago".



"Había depredadores hambrientos alrededor, incluidos lobos terribles y gatos con dientes de sable. Podemos ver dónde resbalaron en el barro en ciertos puntos... También podemos ver las huellas de la niña en el lugar donde lo dejó, presumiblemente porque estaba cansada y necesitaba descansar", precisó Bennett.

El informe indicó que debido al tamaño de las huellas, parece que el niño tenía menos de 3 años y no acompañó a la mujer mayor en el viaje de regreso. Este hecho supone que la mujer habría dejado al niño en un campamento.

Confirmado: nevará este fin de semana en Buenos Aires

Exigen que se retire urgente este reconocido alimento para perros de todos los supermercados

"No hay manera de saberlo. Pero si alguna vez te apresuraste a llegar a algún lugar importante mientras cargabas a un niño pequeño cansado, has experimentado una emoción muy similar", relató.