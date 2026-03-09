Una de las pizzerías más famosas de Buenos Aires se volvió viral esta semana por una polémica con uno de sus clientes. Este prestigioso local ubicado en Retiro y conocido por tener las pizzas más destacadas de la Ciudad porteña fue tendencia en redes sociales por la experiencia de un cliente. El video publicado por la usuaria que destacaba por ser guía local en Google generó un alto revuelo por el costo de los productos como la pizza de napolitana, las bebidas y la fugazzeta. Sin embargo, otros usuarios explicaron que, al ser un restaurante tan reconocido, el precio era lógico. La mujer se encontraba comiendo en la famosa pizzería porteña, El Cuartito, cuando decidió contar lo que había consumido con un ticket total de $ 59.000, que no incluía servicio de mesa, propina ni postre. “La atención de los mozos es excelente, no esperamos nada. El lugar es un museo, impecable. La pizza la mejor, pedimos una grande de napolitana con roquefort, una porción de fugazzeta, una gaseosa y un porrón. Gastamos $59.000”, indicó la usuaria en Google Maps, pero la reseña se volvió viral en redes sociales debido a la sorpresa por el costo final del ticket para dos personas. “Nada justifica esos precios para un producto de mala calidad”, “sobrevalorado” y “se paga la fama” fueron algunas de las críticas más fuertes de los usuarios. Las reacciones encontradas sobre los precios del prestigioso local ubicado en la calle Talcahuano a pocos metros del Teatro Colón y del Palacio de Tribunales hicieron que el video se vuelva viral. De todas maneras, la protagonista calificó la experiencia con 5 estrellas en comida, servicio y ambiente. Esta prestigiosa pizzería fue fundada hace casi 100 años en 1934 y comenzó como un espacio pequeño donde se despachaba pizza al paso. Luego se convirtió en un símbolo gastronómico de Retiro/Tribunales. Este clásico reducto es una parada obligatoria para muchas personas después de ir al teatro en la calle Corrientes o después de trabajar en la zona del centro. Sus puntos más destacados son la atención de sus mozos, que llevan años en el lugar, y su estilo tradicional con banderines, remeras y cuadros de fútbol. De todas formas, lo que volvió diferente a este restaurante es el prestigio de sus pizzas como la nueva provolone de quesos Santa Rosa que se lanzó hace poco y solo se encuentra en este lugar. También hay que probar su fugazzetta rellena, su napolitana y su clásica muzzarrella. Se recomienda acompañar con una porción de faina por encima a las que solo traen queso. Este reconocido local suele tener fila a casi todo horario. Por eso, se recomienda ir temprano y fuera de las franjas pico para evitar largas esperas. Además, no toman reservas.