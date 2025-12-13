El restaurante con más reseñas del mundo en Googl e es argentino, superando a otros locales emblemáticos del planeta como Katz’s Delicatessen, de Nueva York, o Guy Savoy de París.

Este logro le corresponde a una histórica pizzería de Buenos Aires, fundada en 1932, unos años antes que el Obelisco y que se convirtió en un ícono de la avenida Corrientes.

Se trata de Guerrín, uno de los sitios gastronómicos más visitados por generaciones de porteños y turistas y que recientemente batió un récord histórico: alcanzó casi 188 mil reseñas en Google , en su mayoría de cinco estrellas, que le dan un promedio de 4,7.

Con esta nueva marca, la pizzería se consolida como un punto de encuentro obligado para el público en el centro porteño y un patrimonio cultural de Buenos Aires, con un horno que nunca se apaga para cocinar lo que para muchos es la mejor pizzería de la Ciudad.

Güerrín se coronó como el restaurante con más reseñas en Google del mundo. Diego Izquierdo

El fenómeno Guerrín, una tradición de más de 90 años

Para comprender la popularidad de Guerrín, hay que repasar la historia de un lugar con más de 90 años de tradición porteña. Fundada en 1932 por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona, pusieron en el mapa la pizza al molde en Buenos Aires.

Sus preparaciones se amasan a mano y llevan la salsa especial de la casa, que se hace con tomate perita, orégano, ají molido, ajo y sal. Siendo así la pizza de mozzarella con fainá el clásico entre los comensales . Los fines de semana la clientela se incrementa y pueden llegar a despacharse 1500 pizzas por día.

Al principio solo funcionaba la parte de adelante con la caja y la barra para que los comensales disfrutaran una porción de camino al trabajo o a casa. Al fondo estaban las habitaciones donde vivían los pizzeros. Pronto el boca a boca la volvió cada vez más popular entre los porteños.

Durante la época dorada del teatro el local se pobló de reconocidas figuras que pasaban a degustar una pizza e iluminaban de flashes el negocio. Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Tato Bores y Susana Giménez fueron algunos de sus ilustres visitantes. A la barra se le sumó el salón familiar y luego el segundo piso lo que le dio capacidad para atender a 1000 personas.

El famoso local de Güerrin sorbe Avenida Corrientes.

Güerrín: el truco de la pizza más famosa

El horno de leña, con más de 90 años de uso, se destaca como un instrumento clave para alcanzar el sabor único de la pizza de Güerrín. Un dato de color es que este horno no ha visto cesar su llama, que se mantiene prendida desde sus inicios. El motivo detrás de esta decisión es que un cambio abrupto de temperatura podría arruinar las condiciones de esta reliquia.

Por esta razón, día tras día, los empleados de la pizzería están encargados de custodiar el fuego. Se trata de una tradición de casi un siglo de antigüedad.

La pizza de mozzarella con faina es un clásico entre los comensales de Güerrín.

Pero mas allá del horno, la clave del éxito se esconde en el amasado a mano, la producción diaria de salsa de tomate perita, los condimentos y los 550 gramos de mozzarella en cada pizza.

La gran casa de la Avenida Corrientes vende aproximadamente 1.500 unidades por día. Desde que abrió sus puertas ha despachado más de 9 millones de pizzas. Además, calculan que diariamente sirve 500 porciones de fainá y más de 6000 litros de cerveza tirada al mes.