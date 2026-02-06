Al paso, parado en una barra, sentado en un restaurant, en horario laboral o en un fin de semana, la pizza siempre es un planazo en la Ciudad de Buenos Aires. La historia de amor entre el argentino y el queso es sorprendente, tanto así que estudios como el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) explican que 2 de cada 3 personas comen pizza al menos una vez a la semana. La tendencia es clara: la masa con abundante queso y mucho sabor forma parte de la vida de los argentinos. El próximo 9 de febrero se conmemorará el Día Mundial de la Pizza, una excusa perfecta para recorrer nuevos lugares y disfrutar de la tradición italiana que trajeron los primeros migrantes que vinieron desde el Viejo Continente y que se fusionó con la cultura argentina. Calificada como “la mejor fugazzeta rellena de Buenos Aires”, fue inaugurada en 1939 y es conocida por servir su plato insignia con nada menos que 1,2 kilos de muzzarella. Está ubicada en el barrio de Villa Ortúzar en la Avenida Álvarez Thomas 1321. A pesar de las largas filas que se forman en los exteriores, quienes eligen este lugar sienten que saber esperar es saber comer. El local no cuenta con mesas, ni sillas ni banquetas. Mantienen el estilo de la pizza al paso con barras altas pegadas contra la pared. También, cuenta con opción de pedir para llevar, una de las más elegidas por quienes van en auto y disfrutan de la pizza en casa. La pizza en Orno Cantina (Guatemala 4701) se vive de una forma distinta. Cuenta con un local ideal para celebrar el Día Mundial de la Pizza con amigos, familiares y una mesa repleta de abundantes porciones. Su cocina combina toques modernos con un horno de leña clave para darle esa cocción perfumada valorada por los amantes de las masas. Dentro de sus principales opciones se destacan la Cuatro Quesos (Mozzarella fior di latte y filante, queso azul, provolone ahumado y ciboulette), la de Crudo (Salsa de tomates, mozzarella fior di latte y filante, jamón crudo ahumado) y otras innovadoras alternativas como: Casa Bellucci (Del Barco Centenera 1699) se erige en un histórico edificio de Parque Chacabuco. Es una casa de pastas y pizzas porteñas contemporáneas que trabaja con una cuidadosa selección de harinas para priorizar la ligereza de la masa. Su cocción se realiza en un horno argentino estilo napolitano alimentado por leña de quebracho blanco y espinillo. Su carta abarca diversas selecciones como la versión de muzzarella, la fugazza con queso, la clásica de jamón y morrones asados y la napolitana. Una de sus creaciones es la pizza a la sartén, la cual consta de una suave masa de 24 horas cocinada en una sartén. Se le suma una base cremosa, escamas de queso seleccionado, mix abundante de hojas verdes, cherris, toque de cilantro y huevo mollet. Tres pizzerías, tres estilos distintos y una oportunidad perfecta para disfrutar de una auténtica tradición con más de un siglo de historia.