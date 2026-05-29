El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico , junto a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), distinguieron a diez tradicionales pizzerías porteñas que destacan como “las más históricas” de los distintos barrios de Capital Federal.

Estos locales fueron destacados por su rol fundamental en la construcción de la identidad de la pizza de Buenos Aires y por ser verdaderos puntos de encuentro social, cultural y gastronómico . Con este reconocimiento, se busca poner en valor la trayectoria, destacar su aporte cultural y fortalecer el atractivo como patrimonio turístico de la ciudad.

Las 10 pizzerías históricas destacadas de la Ciudad de Buenos Aires

APYCE remarcó que estos puntos gastronómicos preservan las técnicas tradicionales de elaboración. Además, el comunicado explicó que se trata de pizzerías que están alejadas de los circuitos turísticos principales .

El Cedrón (Mataderos)

Fundada en 1935 y adquirida por Manuel Cedrón, este clásico se consolidó como un ícono barrial. El Cedrón fue declarada sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad en 2013, ya que combina recetas históricas y un fuerte arraigo vecinal.

Pirilo (San Telmo)

Fundada en 1932 por inmigrantes italianos, conserva la esencia de comer de pie y al paso. Utiliza horno a leña y elaboración artesanal sin procesos industriales.

Los Campeones (Barracas)

Este clásico fue fundado en 1954 por cuatro amigos apasionados por la pizza y el fútbol. Con más de siete décadas de historia, Los Campeones mantiene su elaboración artesanal en horno a leña.

Los Maestros (Recoleta y Palermo)

Desde 1941, este local mantiene el espíritu de las clásicas pizzerías de barrio fusionando raíces italianas con impronta argentina en sus estilos al molde y a la piedra.

San Carlos (Caballito)

Abierta en 1968 por un español y un italiano, utiliza el mismo horno de ladrillos desde sus inicios. Es famosa por su fugazzeta de quesos gratinados nacida en el 74 y su pizza de 7 quesos.

Las otras 5 destacadas por el Gobierno y APYCE