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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), distinguieron a diez tradicionales pizzerías porteñas que destacan como “las más históricas” de los distintos barrios de Capital Federal.
Estos locales fueron destacados por su rol fundamental en la construcción de la identidad de la pizza de Buenos Aires y por ser verdaderos puntos de encuentro social, cultural y gastronómico. Con este reconocimiento, se busca poner en valor la trayectoria, destacar su aporte cultural y fortalecer el atractivo como patrimonio turístico de la ciudad.
Las 10 pizzerías históricas destacadas de la Ciudad de Buenos Aires
APYCE remarcó que estos puntos gastronómicos preservan las técnicas tradicionales de elaboración. Además, el comunicado explicó que se trata de pizzerías que están alejadas de los circuitos turísticos principales.
El Cedrón (Mataderos)
Fundada en 1935 y adquirida por Manuel Cedrón, este clásico se consolidó como un ícono barrial. El Cedrón fue declarada sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad en 2013, ya que combina recetas históricas y un fuerte arraigo vecinal.
Pirilo (San Telmo)
Fundada en 1932 por inmigrantes italianos, conserva la esencia de comer de pie y al paso. Utiliza horno a leña y elaboración artesanal sin procesos industriales.
Los Campeones (Barracas)
Este clásico fue fundado en 1954 por cuatro amigos apasionados por la pizza y el fútbol. Con más de siete décadas de historia, Los Campeones mantiene su elaboración artesanal en horno a leña.
Los Maestros (Recoleta y Palermo)
Desde 1941, este local mantiene el espíritu de las clásicas pizzerías de barrio fusionando raíces italianas con impronta argentina en sus estilos al molde y a la piedra.
San Carlos (Caballito)
Abierta en 1968 por un español y un italiano, utiliza el mismo horno de ladrillos desde sus inicios. Es famosa por su fugazzeta de quesos gratinados nacida en el 74 y su pizza de 7 quesos.
Las otras 5 destacadas por el Gobierno y APYCE
- Torino Norte (La Paternal): Un clásico de más de medio siglo ubicado en una histórica esquina, fundado por descendientes de inmigrantes que mantienen una elaboración 100% artesanal.
- Pizzería José (Villa Devoto): Fundada en 1943 por el inmigrante italiano José Pipián. Conserva una estética clásica detenida en el tiempo y la tradición de la pizza al molde y media masa.
- El Palacio de la Pizza (Microcentro): Desde 1956 sobre la Avenida Corrientes, es un clásico ligado al auge teatral porteño que conserva su barra para comer de pie y el horno a la vista.
- El Trébol 1969 (Villa Crespo): Nacida en el límite con Almagro en el local de una antigua agencia de lotería familiar. Pasó de ser un pequeño local al corte a un clásico con hornos históricos.
- San Antonio (Boedo): Desde 1954 forma parte del ADN gastronómico de la zona, consolidada como punto de encuentro familiar con un estilo de elaboración artesanal y horno tradicional.