Este viernes 6 de marzo se celebra una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, una propuesta gastronómica que reunirá a cientos de locales con promociones especiales en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada, los clientes podrán acceder a combos seleccionados con un 50% de descuento en más de 300 hamburgueserías adheridas al circuito gastronómico. La iniciativa convoca a más de 300 hamburgueserías adheridas, que ofrecerán promociones especiales para quienes quieran salir a comer o aprovechar las ofertas en uno de los platos más populares de la gastronomía urbana. Los descuentos se aplicarán a combos que incluyen hamburguesa, bebida y acompañamiento, disponibles durante la jornada en los locales participantes. Además de las promociones en los restaurantes, la noche también contará con actividades al aire libre pensadas para quienes prefieran un plan gastronómico en espacios públicos. Entre las 19 y las 00 horas, se instalarán dos patios hamburgueseros en espacios emblemáticos de la ciudad donde también habrá música en vivo. Los puntos elegidos para esta edición son: Por su parte, la Noche de las Hamburgueserías forma parte de una serie de eventos gastronómicos que se realizan a lo largo del año en la ciudad con el objetivo de promover la actividad del sector y acercar promociones especiales al público. Con descuentos, patios gastronómicos y música en vivo, la propuesta busca combinar ofertas, entretenimiento y gastronomía y ampliar el abanico de propuestas de esta índole, tal como es la noche de las heladerías, museos y librerías. Los locales gastronómicos que forman parte de la Noche de las Hamburgueserías en la Ciudad de Buenos Aires, son: