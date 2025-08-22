La pizza es una de las comidas más populares a nivel mundial y cada país tiene su propia receta. Sin embargo, la preparación original de Italia es muy diferente a la que se suele consumir en Argentina y consta de una serie de pasos que la hacen totalmente única.

Cómo hacer la pizza italiana con la receta original

La pizza italiana cuenta con una preparación absolutamente distinta a la típica Argentina y su sabor puede apreciarse en cada uno de los ingredientes gracias esponjosidad de la masa, la cual es muy fina.

Qué se necesita para hacer la típica pizza italiana

La receta original para preparar la pizza italiana en casa consta de los siguientes ingredientes para la masa:

680 g harina de fuerza

485 g agua

9 g levadura fresca

15 g sal

30 g azúcar

25 g aceite de oliva virgen extra

Por su parte, es importante destacar que uno de los grandes secretos que tiene este tipo de pizza es que la masa se deja fermentar en frio durante 24 o 48 horas y esto será lo que haga que sea extremadamente liviana.

Paso a paso: cómo hacer la pizza italiana

En un bowl colocar la harina tamizada y la levadura seca, sin que tome contacto con la sal. Luego incorporar el azúcar para posteriormente colocar el agua y comenzar a mezclar hasta obtener una masa informe.

Al momento de pasar a la mesada para amasar, se deben hacer pliegues en el bollo desde afuera hacia adentro y darle forma hasta que quede liso.

Una vez hecho esto, se debe depositar en un tupper y dejarla reposar por 20 minutos para luego repetir el proceso de doblar en pliegues. Luego de esto, se debe cortar el bollo inicial y porcionar en 3 o 4 más pequeños y colocarlos con aceite de oliva.

Colocados los bollos en un tupper, se deben depositar en la heladera por 24 a 36 o 48 horas y ahora llegará el momento de comenzar el horneado.

Con el tupper a temperatura ambiente, se pueden retirar los bollos y se debe desgasificar la masa. Con un poco de harina sobre la mesa, se le tiene que dar la clásica forma, con empujando desde adentro hacia afuera para generar el borde.

Para la pizza, se debe colocar salsa de tomate triturado con una pizca de sal y orégano, queso muzzarella rallado en poca cantidad y unas hojas de albahaca fresca con un toque de aceite de oliva.

El horno, por su parte, debe estar precalentado al máximo, ya que la cocción será de 7 a 10 minutos.

Cuando los bordes dupliquen su tamaño en el horno y la masa se vea cocida, será momento de sacar la pizza, cortarla con una tijera pizzera y disfrutar del clásico italiano.

Qué lleva la salsa para la pizza italiana

A diferencia de la Argentina, salsa de tomate italiana se compone por tomates triturados y una pizca de sal con orégano.

Además, la misma se sirve “en crudo” por lo cual no requiere una cocción adicional y el único agregado que se le puede incorporar es un poco de aceite de oliva para realzar el sabor.