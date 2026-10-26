La salsa de tomate es una de las preparaciones más habituales de la cocina, pero contrarrestar su acidez puede generar dudas. En ese sentido, el reconocido chef Donato de Santis cuestionó una práctica extendida para modificar su sabor: agregarle azúcar.

Durante su participación en el podcast Fuera de Carta, explicó por qué considera que este ingrediente no resuelve el problema y mencionó otras alternativas para contrarrestar el sabor ácido del tomate.

Por qué Donato de Santis cuestiona el uso de azúcar en la salsa de tomate

La conversación comenzó cuando el chef elogió una salsa y señaló que tenía azúcar. Ante el comentario sobre esa costumbre, Donato expresó su desacuerdo.

Cuando le preguntaron si era un error agregarle azúcar a la salsa de tomate, respondió: “Sí, porque se fermenta en el estómago”.

Por qué Donato de Santis cuestiona el uso de azúcar en la salsa de tomate. Instagram @donatodesantis

Qué dijo Donato de Santis para contrarrestar la acidez de la salsa

Más adelante, uno de los participantes le comentó que la salsa había quedado “medio ácida” y le preguntó qué podía hacer para contrarrestar la acidez. El chef respondió: “Sal. Con la sal se arregla. Con el alcalino se establece bastante”.

Para explicar su postura, comparó el tomate con el limón y señaló que ambos tienen un sabor ácido que no desaparece al agregar ingredientes dulces.

“Porque el tomate es como, por ejemplo, el limón. Tratar de endulzar el limón. El limón es agrio. Le pongo azúcar, le pongo miel. Siempre va a salir este sabor agrio. El tomate también es ácido. Va a ser ácido siempre”, sostuvo.

Qué dijo Donato de Santis para contrarrestar la acidez de la salsa.

Qué es un ingrediente alcalino y cómo puede reducir la acidez

Los ingredientes alcalinos pueden neutralizar parte de los ácidos presentes en los alimentos mediante una reacción química. En la cocina, el bicarbonato de sodio es un ejemplo de sustancia alcalina que puede utilizarse en pequeñas cantidades para reducir la acidez de una salsa de tomate.

Sin embargo, es importante controlar la cantidad , ya que un exceso puede modificar el sabor y dejar un gusto residual. En el fragmento del podcast, Donato menciona un alcalino, pero no especifica cuál.