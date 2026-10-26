Hervir romero en casa es una práctica que se utiliza para perfumar los ambientes y aprovechar el aroma de esta planta.

El romero (Salvia rosmarinus, conocido también por su nombre científico anterior, Rosmarinus officinalis) contiene compuestos aromáticos volátiles que se liberan cuando sus hojas se calientan.

Este proceso explica por qué una olla con agua y ramas de romero puede perfumar una habitación.

Para qué sirve hervir romero

Uno de los usos más directos del romero hervido es aromatizar la casa. Al calentarse, la planta libera compuestos volátiles que se dispersan con el vapor y modifican temporalmente el olor del ambiente.

Puede utilizarse para aportar una fragancia herbal a espacios como la cocina o el living. No obstante, perfumar un ambiente no significa eliminar los contaminantes del aire ni neutralizar todas las sustancias responsables de los malos olores.

Para qué sirve hervir romero. Gemini.

Además, el aroma del romero también fue estudiado por investigadores interesados en su relación con la memoria y el rendimiento cognitivo.

En una investigación publicada en 2012 en la revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology, los científicos Mark Moss y Lorraine Oliver analizaron a 20 adultos expuestos al aroma del aceite esencial de romero mientras realizaban pruebas cognitivas.

Los resultados mostraron una asociación entre la concentración sanguínea de 1,8-cineol, uno de los compuestos presentes en el romero, y un mejor desempeño en algunas tareas.

“Aquí demostramos por primera vez que el rendimiento en tareas cognitivas está significativamente relacionado con la concentración de 1,8-cineol absorbido tras la exposición al aroma de romero, observándose un mejor rendimiento a concentraciones más altas”, detallaron en el informe.

En este marco, el estudio sugiere que los compuestos absorbidos del aroma del romero afectan la cognición y el estado subjetivo de forma independiente a través de diferentes vías neuroquímicas.

¿Puede purificar o desinfectar el aire?

El romero contiene compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana en investigaciones de laboratorio. Un estudio publicado en 2021 evaluó las propiedades de extractos de romero sometidos a diferentes tiempos de ebullición y encontró actividad frente a determinados microorganismos en condiciones experimentales.

Sin embargo, estos resultados no prueban que el vapor generado al hervir la planta reduzca la cantidad de bacterias presentes en el aire de una vivienda.

Cómo hervir romero para perfumar la casa

Para utilizarlo como aromatizante, se pueden seguir estos pasos: