Agregar azúcar a la salsa de tomate es uno de los trucos más extendidos para contrarrestar su acidez. Sin embargo, la chef italiana Roberta Cipri advirtió que este recurso no elimina el problema.

A través de Instagram (@Chefrobertaofficial) donde comparte recetas y consejos de cocina italiana, explicó por qué el azúcar no es la solución definitiva y señaló cuáles son los métodos que permiten conseguir una salsa más equilibrada.

Entre ellos, destacó la elección de buenos tomates, la cocción lenta y el uso cuidadoso de un ingrediente que puede neutralizar parte de la acidez.

El tomate puede consumirse de variadas formas en la vida diaria. (Foto: Shutterstock).

Por qué el azúcar no elimina la acidez de la salsa de tomate

“La acidez del tomate no se quita con azúcar. Solo la disfraza”, afirmó Cipri al referirse a una práctica habitual en la cocina doméstica.

Según explicó, muchas personas agregan azúcar cuando la salsa queda demasiado ácida. Sin embargo, este ingrediente no neutraliza los ácidos presentes en el tomate: lo que hace es aportar dulzura y modificar la percepción del sabor.

Por eso, la chef definió esta costumbre como “uno de los mitos más grandes de la cocina”. Aunque el resultado puede parecer menos ácido al paladar, la composición de la salsa no cambia de la misma manera que lo haría con un ingrediente capaz de neutralizar parte de su acidez.

El secreto para conseguir una salsa de tomate menos ácida

Para Cipri, el primer paso consiste en elegir tomates de buena calidad y respetar los tiempos de cocción. La materia prima influye en el sabor final, mientras que una cocción lenta permite que la salsa desarrolle sus aromas y concentre sus sabores.

“ El tomate debe cocinarse despacio para concentrar su sabor ”, explicó la cocinera, que también destacó la importancia de la paciencia durante la preparación.

En ese sentido, advirtió que no todos los problemas culinarios se resuelven de inmediato: “No todo se arregla en cinco minutos”. Dejar que la salsa se cocine a fuego bajo, con el tiempo necesario y sin apurar el proceso, ayuda a conseguir un resultado más uniforme y sabroso.

Cómo usar bicarbonato de sodio para corregir la acidez

La chef también mencionó el bicarbonato de sodio como una alternativa para quienes buscan reducir la acidez de la salsa de tomate. A diferencia del azúcar, este compuesto sí puede neutralizar parte de los ácidos presentes en el tomate.

Sin embargo, su utilización requiere precaución. Cipri recomendó incorporar una cantidad muy pequeña, ya que un exceso puede modificar las características de la preparación.

El bicarbonato puede alterar el sabor, el color y la textura de la salsa si se utiliza en cantidades elevadas. Por eso, conviene agregar apenas una pizca, mezclar bien y evaluar el resultado antes de incorporar más.