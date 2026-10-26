Camuzzi inauguró la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra de más de u$s 40 millones que amplía la capacidad de abastecimiento de gas natural de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El proyecto incorpora nuevas plantas compresoras y, como principal novedad, conecta el sistema con el Gasoducto General San Martín.

La nueva infraestructura permite recibir gas de distintas cuencas productoras, incluida Vaca Muerta, y amplía en 300.000 m3 diarios la capacidad del sistema. El cambio también destraba nuevas conexiones: a comienzos de 2026 se levantaron las restricciones que regían desde 2022 y ya se incorporaron más de 3500 usuarios.

Una obra que tuvo que ser rediseñada

El plan original había sido licitado por el Estado nacional varios años atrás y contemplaba, entre otras obras, las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa. Sin embargo, esas instalaciones quedaron inconclusas y no llegaron a habilitarse como estaba previsto.

Con el paso del tiempo, el sistema quedó al límite y la solución inicial dejó de ser suficiente .

El proyecto finalmente quedó compuesto por cuatro intervenciones: una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de compresión en Gobernador Costa, una nueva planta en Holdich y la conexión del Sistema Cordillerano-Patagónico con el Gasoducto General San Martín.

En conjunto, las obras demandaron una inversión superior a u$s 40 millones.

La nueva Planta Compresora Holdich demandó una inversión de más de u$s 40 millones Camuzzi

El salto hacia Vaca Muerta

La interconexión con el Gasoducto General San Martín es el cambio estructural del proyecto.

Hasta ahora, el Sistema Cordillerano-Patagónico tenía una dependencia histórica, en su extremo sur, de un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia, que por su madurez ya no podía garantizar las necesidades futuras de energía de la región.

Con el nuevo vínculo, el sistema queda conectado de manera directa y permanente con la red troncal de gasoductos de la Argentina. Esto permite recibir gas de distintas cuencas productoras, a través de infraestructura operada por TGS, con predominio de la Cuenca Neuquina.

Con las obras, Vaca Muerta se suma como fuente de abastecimiento para el gas patagónico

En ese esquema entra Vaca Muerta, que pasa a formar parte de las fuentes de abastecimiento disponibles para las localidades alcanzadas.

Nuevas conexiones

Con la finalización de las obras, el sistema puede alcanzar los 3,1 millones de m3 por día durante el pico del invierno. Ese volumen permite proyectar la incorporación de hasta 12.000 nuevos usuarios.

La ampliación abre capacidad para hogares, comercios e industrias, pero también para instituciones esenciales como hospitales y escuelas.

La primera señal de ese cambio ya apareció durante 2026: más de 3500 usuarios se incorporaron al servicio después de que se levantaran las restricciones. Eso deja un potencial de aproximadamente 8500 nuevas conexiones sobre la capacidad habilitada por las obras.