El pollo al horno es una opción práctica para resolver cualquier cena y, desde el punto de vista nutricional, una buena forma de sumar proteínas de alto valor biológico a la alimentación diaria. Para conseguir una preparación jugosa, tierna y sabrosa, distintos chefs con estrella Michelin de España, entre ellos Jordi Roca y Jordi Cruz, comparten sus técnicas de cocina.

Aunque el romero suele ser uno de los condimentos clásicos de esta preparación, existen otros ingredientes que pueden realzar el sabor del pollo asado. Para conseguir un buen resultado, es importante prestar atención a cada detalle, desde la temperatura y el tiempo de cocción hasta la elección de las hierbas aromáticas y las especias.

Los ingredientes que no pueden faltar para hacer un buen pollo al horno

Jordi Roca, integrante del equipo de El Celler de Can Roca, utiliza una combinación de condimentos que incluye pimentón dulce y picante, sal, azúcar moreno y mostaza en polvo, entre otros ingredientes. Esta mezcla permite incorporar diferentes matices de sabor a la preparación.

Por su parte, Jordi Cruz propone una fórmula que reúne pimienta negra, hierbas provenzales, romero, albahaca y tomillo seco, junto con limón, sal y aceite de oliva virgen extra. La combinación de hierbas, especias y cítricos aporta aromas y sabores que ayudan a realzar el pollo durante la cocción.

Los ingredientes que no pueden faltar para hacer un buen pollo al horno. Unsplash.

Un consejo clave: dejar reposar el pollo antes de cortarlo

Uno de los errores más frecuentes al preparar pollo al horno es cortarlo apenas sale del horno. Sin embargo, dejarlo reposar unos minutos ayuda a que los jugos se distribuyan mejor por la carne y permite conservar una textura más tierna y jugosa.

Mariano Sánchez Díaz, carnicero y creador de contenido conocido en redes sociales como @el_as_carnicero, destaca la importancia de este paso. En uno de sus videos de Instagram, recomienda esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar el pollo. Para evitar que pierda temperatura durante ese tiempo, también propone cubrirlo con papel de aluminio.

Sal y azúcar: el truco de los cocineros para lograr un pollo más jugoso

Además de las hierbas aromáticas y las especias, la sal y el azúcar pueden ayudar a mejorar la textura del pollo. Una técnica utilizada en la cocina consiste en dejar la carne en una mezcla de ambos ingredientes y algunas hierbas durante un par de horas antes de cocinarla.

Vero Gómez, finalista de MasterChef 10, recurre a este método para favorecer la retención de humedad y evitar que la pechuga quede seca después del horneado.

Con estos consejos, desde la elección de los condimentos hasta el reposo y la preparación previa de la carne, es posible conseguir un pollo al horno más tierno, jugoso y lleno de sabor en casa.