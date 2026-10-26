Las zapatillas blancas son uno de los calzados más elegidos por su versatilidad y facilidad para combinar, pero mantenerlas impecables puede ser un desafío. Su color claro hace que la suciedad, las manchas y las marcas de uso se noten rápidamente.

Una reciente mezcla que combina bicarbonato, detergente y pasta dental se volvió viral por su capacidad para blanquear tanto la tela como la goma blanca.

El truco viral para limpiar zapatillas

En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido Belinda Reey (@belindareey) compartió un truco para limpiar las zapatillas blancas sin necesidad de mojarlas.

Se trata de una mezcla de bicarbonato, detergente y pasta dental, tres productos que se combinan hasta formar una pasta capaz de ayudar a remover la suciedad acumulada en distintas zonas del calzado.

Para aplicarla, solo bastará colocar una pequeña mezcla sobre las áreas sucias y frotar con un cepillo hasta desprender las manchas. Luego, pasar un repasador limpio y húmedo para retirar el exceso.

Paso a paso para hacer la mezcla limpiadora

En el video, Belinda explica que se debe mezclar pasta dental, detergente y bicarbonato de sodio.

Luego, se debe mezclar hasta tener una pasta uniforme de todos los ingredientes. Luego, con un cepillo de dientes frotar tanto en la parte de la goma como en la parte de la tela. Para finalizar, se debe enjuagar con un repasador húmedo y limpio.