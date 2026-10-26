El gigante Microsoft se achica: ofrece retiros voluntarios a unos 60.000 empleados, más de una cuarta parte de su planta mundial, en una nueva iniciativa para reducir su estructura y adaptar sus equipos a nuevas prioridades del negocio. Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de la compañía, fue la encargada de anunciar el programa este lunes.

La propuesta, denominada Voluntary Exit Offer (oferta de salida voluntaria), está dirigida a trabajadores de equipos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India. Microsoft tenía aproximadamente 223.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo al cierre de junio, según sus presentaciones regulatorias.

La cifra de 60.000 corresponde a los empleados que podrían acceder al ofrecimiento.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario en Microsoft

Según la comunicación publicada por Coleman en el blog oficial de Microsoft, el programa alcanza a empleados ubicados hasta el nivel 70 de la escala interna de puestos. El rango incluye a algunos directivos, pero no a los vicepresidentes corporativos.

La propuesta no es universal: cada área define su participación según sus prioridades, los compromisos con los clientes y sus necesidades de personal. Por eso, trabajar en alguno de los cuatro países incluidos no garantiza automáticamente el acceso.

Los empleados elegibles recibirán por correo electrónico los detalles de su oferta individual. Microsoft presentó el esquema como un programa voluntario y por tiempo limitado, con respaldo económico y recursos de orientación profesional para quienes decidan abandonar la empresa.

“Esta oferta les da a los empleados que reúnen los requisitos y que quizá estén considerando un futuro fuera de la empresa una nueva opción para dar ese paso ahora con apoyo”, escribió la ejecutiva de Microsoft.

Coleman también señaló que el programa permite a los equipos participantes adaptar sus plantillas a las necesidades cambiantes del negocio. “No existe una fórmula única que funcione para todos los equipos ni para todos los empleados”, agregó.

Desvinculaciones masivas: Microsoft lanzó un programa de retiros voluntarios.

Microsoft: el antecedente de abril y los recortes de personal

No es la primera vez que Microsoft recurre a retiros voluntarios este año. En abril, la compañía anunció un programa de retiro anticipado para empleados de Estados Unidos cuya edad y antigüedad laboral sumaran al menos 70 años, según la información difundida entonces por Reuters.

Aquella iniciativa alcanzaba a trabajadores hasta el nivel de director sénior y fue presentada como una alternativa para quienes quisieran dar el siguiente paso profesional con respaldo económico. Según reportes posteriores, alrededor del 30% de los empleados elegibles aceptó la propuesta.

El nuevo programa amplía considerablemente el universo potencial de participantes: incorpora otros países, llega a más equipos y no establece el mismo requisito combinado de edad y antigüedad del esquema anterior.

Las salidas voluntarias se suman a otros ajustes en la cantidad de empleados. En julio, Microsoft anunció la eliminación de unos 4.800 puestos, equivalentes a cerca del 2,1% de su fuerza laboral global, en una reorganización que afectó especialmente al negocio de videojuegos Xbox.

Y los movimientos de este año se producen después de que la empresa eliminara más de 15.000 puestos durante 2025.

Satya Nadella, actual CEO de Microsoft, incrementa las inversiones en IA de la compañía.

Qué relación tiene con la inteligencia artificial

La decisión se inscribe en un contexto de fuerte inversión en inteligencia artificial (IA). Microsoft destina miles de millones de dólares a centros de datos, chips y capacidad de computación para desarrollar y ofrecer servicios como Copilot y sus productos en la nube. Esa infraestructura exige grandes desembolsos, al mismo tiempo que las empresas tecnológicas buscan mejorar la eficiencia de sus operaciones y obtener rentabilidad de sus inversiones.

La relación entre la IA y los retiros, sin embargo, requiere una distinción. Microsoft no presentó el programa de octubre como un plan de reemplazo directo de trabajadores por sistemas automatizados. En su comunicación, Coleman habló de flexibilidad, adaptación de las estructuras y nuevas oportunidades profesionales, sin atribuir las salidas a una tecnología específica.

El contexto de la industria sí muestra una presión creciente para revisar costos, funciones y dotaciones mientras se acelera la incorporación de herramientas de IA.

La compañía tampoco comunicó que los 60.000 puestos potencialmente alcanzados vayan a desaparecer ni que todas las áreas deban reducir personal. La cantidad efectiva de salidas dependerá de cuántos trabajadores acepten.