La sopa de miso se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una comida caliente, económica y sencilla de preparar en casa. La creadora de contenido de cocina Jenny, conocida en TikTok como @soyvegana_jenny, compartió una receta viral que se puede preparar fácil y en poco tiempo.
La preparación utiliza ingredientes como tofu, caldo de verduras, pak choi y salsa de soja, productos que se pueden comprar en tiendas de alimentación asiática, donde suelen venderse en formatos grandes. En su publicación, Jenny presenta esta propuesta como una opción para los días de resfriado o gripe.
@soyvegana_jenny Que levanten la mano todas las personas que han entrado a 2026 con resfriado o gripe o las dos. 😔🤌🏼 Pues yo hoy te traído una ayuda para tu gripe: ¿un salario justo, derechos laborales asegurados y vivienda digna? Nope, tanto no puedo ofrecerte, pero sí una sopita de miso que me hago en 10 minutos cuando estoy con gripe 🤒 💶 Porque además es súper barato si compras los ingredientes en tiendas de alimentación asiática: tofu, salsa de soja, miso… vienen en formatos grandes que duran un montón ✨. 🍵 Caldito de verduras (puedes usar en pastilla para hacerlo más económico) 🧈 Tofu 🥬 Pak Choi o espinaca 🧅 Cebollino picadito 🍶 Salsa de soja 🧄 Ajo picado 🍚 Bolcito de arroz Opcional; aceite picante 🔥 #recetas #almuerzos #sopamiso #vegano #plantbased ♬ Carefree Days - Peaceful Reveries
Qué ingredientes necesitas para preparar la sopa de miso
Para seguir la receta de Jenny, se necesitan pocos ingredientes, varios de ellos habituales en la cocina asiática. En ese sentido, la lista de ingredientes incluye:
- Caldo de verduras, que puede prepararse con una pastilla para abaratar el coste.
- Tofu cortado en cubos.
- Pak choi o espinacas.
- Media cucharadita de miso blanco.
- Salsa de soja.
- Ajo picado.
- Cebollino picado.
- Un poco de aceite picante, opcional.
- Un bol de arroz cocido, preferiblemente del día anterior.
Cómo hacer la sopa de miso en poco tiempo
El primer paso consiste en poner el caldo de verduras a calentar. Cuando rompa a hervir, se añaden unas hojas de pak choi o, como alternativa, espinacas. Mientras tanto, se corta el tofu en cubos y se prepara la base de sabor en un bol.
Tal como explica Jenny en su vídeo de TikTok, hay que incorporar media cucharadita de miso blanco, un poco de ajo picado y aceite picante. Después, se añade una buena cantidad de salsa de soja y cebollino picado.
A continuación, se vierte el caldo de verduras bien caliente sobre la mezcla y se agregan los cubos de tofu. La preparación se completa con arroz cocido, que puede ser de una comida anterior. La creadora propone añadirlo poco a poco al caldo hasta conseguir una sopa lista para servir.
Receta económica para los días de frío
En su publicación, que cuenta con 37.900 visualizaciones, Jenny asegura que la receta de sopa de miso se prepara en unos 10 minutos y considera que es una opción económica y fácil para los días de resfriado o gripe.
Asimismo, ha recomendado comprar los ingredientes en tiendas de alimentación asiática, ya que algunos productos se comercializan en envases grandes que permiten utilizarlos en distintas preparaciones.