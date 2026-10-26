Cada vez son más los argentinos que realizan voluntariados en distintas provincias del país por ser una forma única de vivir nuevas experiencias a cambio de unas horas semanales de colaboración.

En esta ocasión, una finca ubicada en la provincia de San Juan busca personas que deseen vivir por cuatro semanas en un viñedo. La oportunidad publicada en Worldpackers se presenta como ocasión perfecta para quienes deseen participar del proceso de la vendimia y la producción de vino.

Cómo es el voluntariado para vivir en un viñedo por cuatro semanas

La finca vitivinícola busca colaboradores que se queden por lo menos cuatro semanas en la temporada de diciembre a marzo.

El voluntariado está destinado principalmente a quienes deseen conocer todo el proceso de la producción del vino, desde el cuidado de la uva y la vendimia hasta el embotellado. A su vez, serán parte de la siembra de cultivos, semillas y el cuidado de jardines.

Buscan voluntarios para vivir en un viñedo en San Juan: ofrecen alojamiento privado, tres comidas y excursiones por 30 horas de colaboración a la semana.

La propuesta detalla que la finca dispone de dos cabañas para la estadía de huéspedes, por lo que algunas tareas también estarán destinadas a la limpieza de los dormitorios, los baños, la cocina y otras zonas comunes. La carga horaria es cercana a las 30 horas semanales.

Buscan voluntarios para vivir en un viñedo en San Juan: ofrecen alojamiento privado, tres comidas y excursiones por 30 horas de colaboración a la semana. Fuente: CAM -

Qué ofrece el anfitrión a cambio de la colaboración de los voluntarios

Los anfitriones ofrecen una serie de beneficios para los colaboradores que deseen pasar unas semanas en la finca:

2 días libres por semana.

Habitación privada o dormitorio compartido.

Desayuno, almuerzo y cena.

Descuentos en bebidas.

Lavandería gratuita.

Visitas turísticas guiadas.

Uso de bicicletas a disposición.

Cuáles son los requisitos y qué no se incluye

El voluntariado está destinado a personas de entre 21 y 40 años que sepan español o inglés principiante. Es importante mencionar que la propuesta solo acepta voluntarios individuales, no parejas.

No se incluyen vuelos, seguros de viaje, transporte interno o el gasto en trámites de visado.