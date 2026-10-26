La próxima visita del papa León XIV a la Argentina despertó una fuerte emoción entre los artistas que tendrán la oportunidad de cantarle durante su estadía. Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen formarán parte de las actividades musicales previstas durante la visita del pontífice a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Luciano Pereyra, quien confirmó durante un recital que actuará en Luján, la ciudad donde nació y vive. Al comunicar la noticia frente a sus seguidores, el cantante se quebró ante la posibilidad de recibir al pontífice en su propio lugar de residencia.

Luciano Pereyra se emocionó al enterarse que cantará para el papa

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! ¡Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, reveló Pereyra durante un show, provocando una ovación de parte del público.

La reacción quedó registrada en videos que circularon por las redes sociales y posteriormente él mismo difundió en Instagram. Para Pereyra, la presentación representa mucho más que un compromiso artístico: será una ocasión especial para cantar ante el líder de la Iglesia católica en una ciudad vinculada con su historia personal.

Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen: qué canciones interpretarán

La actuación de Pereyra está prevista para el miércoles 11 de noviembre, durante la jornada de cierre de la visita papal. Entre los temas que interpretará figura “Si No Es Contigo”, su lanzamiento más reciente y adelanto de su próximo álbum. El artista manifestó su emoción por participar de un encuentro que tendrá lugar en Luján, donde su presencia adquiere un significado particular.

Otro de los convocados es Nahuel Pennisi, quien actuará en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. En declaraciones a TN, adelantó que cantará una canción de Fito Páez relacionada con la unidad, aunque prefirió mantener en secreto el título. También explicó que considera fundamental que el encuentro permita acercar a los jóvenes a un mensaje de unión y participación en la sociedad argentina.

La fe y el encuentro con los jóvenes, en el centro de la convocatoria

La folklorista Maggie Cullen también confirmó que participará de las actividades previstas para el 10 de noviembre, durante la Vigilia de los Jóvenes en el Monumento a los Españoles. La artista recordó las historias familiares sobre la visita de Juan Pablo II y manifestó su entusiasmo por poder cantar ante León XIV, en una experiencia que considera una oportunidad para compartir sus creencias.

Pennisi, por su parte, destacó que su vínculo con la fe comenzó durante la infancia y que participó en actividades religiosas y comunitarias. Por eso, explicó que la invitación tiene un valor profundo para él. Los tres artistas integrarán una agenda que acompañará la visita papal, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con propuestas musicales y encuentros que buscarán reunir a personas de distintas generaciones.