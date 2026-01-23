A menos de un mes de su llegada a la Argentina, Bad Bunny anunció la apertura de nuevos sectores y localidades para sus esperados shows en el Estadio River Plate. Las entradas se podrán adquirir a través del sitio oficial de AllAccess.

Las tres funciones, programadas para los días 13, 14 y 15 de febrero, marcarán un nuevo hito para el artista puertorriqueño, que vuelve a Buenos Aires en el mejor momento de su trayectoria internacional.

Bad Bunny en River Plate: nuevos sectores habilitados

Gracias a los cambios en el montaje del espectáculo, se incorporan sectores inéditos como Los Vecinos y Stage A y Stage B, además de reabrirse localidades en todas las ubicaciones del estadio para las tres noches.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 26 de enero, con una preventa exclusiva desde el mediodía, mientras que la venta general comenzará a las 16 horas, a través de AllAccess.com.ar.

Los clientes BBVA con tarjetas Visa podrán acceder al beneficio de 12 cuotas sin interés tanto en la preventa como en la venta general.

Bad Bunny

Precios de las entradas para Bad Bunny en River

Con la nueva configuración, estos son los valores de los sectores habilitados:

Stage A: $ 420.000 + service charge

Stage B: $ 420.000 + service charge

Los Vecinos: $ 400.000 + service charge

Campo delantero: $ 350.000 + service charge

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000 + service charge

Platea Sivori media: $ 240.000 + service charge

Plateas San Martín y Belgrano altas: $ 225.000 + service charge

Campo general: $ 175.000 + service charge

Platea Sivori alta: $ 120.000 + service charge

Una gira global histórica

El paso de Bad Bunny por la Argentina forma parte del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, una gira mundial que recorrerá 55 ciudades y que comenzó en noviembre de 2025 tras el lanzamiento de su último álbum, que debutó en el puesto número uno del Billboard 200 y del Top 100.

El tour incluye presentaciones en América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con paradas en países como México, Brasil, Chile, Japón, Australia, España, Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros. Además, marca su regreso a Europa luego de varios años y su primera vez en escenarios como Australia y Japón.

En los últimos meses, Bad Bunny consolidó su liderazgo global al mantenerse durante 16 semanas consecutivas en el primer puesto del ranking Top Latin Albums de Billboard y al convertirse en el primer artista latino en alcanzar 100 canciones en el Billboard Hot 100.