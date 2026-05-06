Durante años, el café fue señalado como un hábito que podía generar nerviosismo o ansiedad. Sin embargo, nuevas investigaciones empiezan a cambiar esa percepción: lejos de ser un enemigo, el consumo moderado podría estar asociado a beneficios para la salud mental, especialmente en relación con el estrés. Un estudio reciente analizó el vínculo entre el consumo de café y los trastornos del estado de ánimo, y encontró resultados llamativos. Según los investigadores, no se trata solo de mantenerse despierto o alerta: la cantidad adecuada de café también puede influir en cómo el cuerpo responde al estrés diario. Los resultados indican que el consumo ideal se encuentra entre dos y tres tazas de café al día. En ese rango, las personas presentaron menor probabilidad de desarrollar problemas relacionados con el estrés o alteraciones del ánimo. Por el contrario, cuando el consumo supera ese límite, especialmente a partir de cinco tazas diarias, los beneficios dejan de observarse e incluso pueden revertirse. El equilibrio, en este caso, es clave. El efecto positivo del café no depende únicamente de la cafeína. Esta bebida contiene diferentes compuestos que impactan en el organismo. Uno de los principales beneficios está relacionado con su influencia sobre neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que cumplen un rol central en el bienestar emocional. Más allá de lo químico, también existe un componente cotidiano. El momento del café suele estar asociado a pausas, encuentros o hábitos que ayudan a bajar el ritmo. Prepararlo en casa, por ejemplo, puede convertirse en un pequeño ritual. En ese sentido, métodos como la cafetera francesa, como la que ofrece Hudson en su línea de cocina, permiten disfrutar un café con más cuerpo y aroma, reforzando esa experiencia de pausa que muchas personas asocian con relajarse durante el día. Otro de los factores clave es cómo el café influye en la sensación de fatiga. Al reducir el cansancio, muchas personas logran mantenerse más activas, lo que puede derivar en hábitos positivos como hacer ejercicio o socializar, dos aspectos que también contribuyen a reducir el estrés. A pesar de estos hallazgos, los especialistas coinciden en que el café no reemplaza otros pilares fundamentales del bienestar. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y sostener vínculos sociales siguen siendo factores centrales para la salud mental. Además, la respuesta a la cafeína puede variar de una persona a otra. Lejos de demonizarlo, la evidencia actual sugiere que el café puede formar parte de una rutina saludable cuando se consume con moderación.