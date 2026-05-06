Estacionar en la Ciudad de Buenos Aires suele ser un dolor de cabeza para los conductores. La falta de lugares, sumada a las restricciones y a los espacios reservados para personas con discapacidad, hace que conseguir dónde dejar el auto sea una verdadera odisea. Sin embargo, una nueva medida del gobierno de Jorge Macri apunta a reducir parte de este problema. En una auditoría masiva realizada en lo que va de 2026, el Ministerio de Infraestructura porteño logró remover 272 espacios que funcionaban de manera irregular, conocidos internamente como “estacionamientos truchos”. La medida busca atacar directamente la falta de rotación y el uso indebido de la vía pública. Según confirmaron fuentes oficiales, la revisión permitió identificar que una parte significativa de los 4.000 espacios destinados a este fin no cumplía con los requisitos legales, bloqueando lugares que ahora vuelven a estar disponibles para el resto de los conductores o para usuarios que realmente acrediten la necesidad. El jefe de Gobierno fue tajante al explicar el operativo. “Se terminaron los estacionamientos truchos. Levantamos 272 reservas irregulares: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos”, señaló Jorge Macri. El mandatario porteño buscó despejar dudas sobre el alcance de la eliminación: “Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”. El relevamiento técnico arrojó datos sorprendentes sobre cómo se retenían estos espacios de forma ilegal: Para el conductor promedio, la remoción de estos 272 puntos de conflicto representa un alivio en zonas de alta densidad, donde encontrar un hueco para dejar el auto es una tarea casi imposible. Desde la Ciudad explican que esta actualización no es un hecho aislado, sino parte de una “política de ordenamiento” que incluye el control estricto de las grúas, la digitalización del estacionamiento medido y la fiscalización por comunas.