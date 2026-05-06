El uso de elementos cotidianos para resolver pequeños problemas del hogar se volvió una práctica habitual en muchas cocinas. Entre esos trucos, uno de los más comentados es colocar papel de aluminio en los cajones. Aunque no se trata de una técnica nueva, miles de personas siguen utilizando este recurso por sus posibles beneficios en el cuidado de muebles, utensilios y almacenamiento diario. Quienes aplican este método aseguran que puede ayudar a mantener el orden y proteger ciertas superficies dentro de la cocina. Una de las razones principales es que el papel de aluminio actúa como barrera protectora frente a manchas, restos de grasa, humedad o derrames accidentales. Al colocarlo en la base de los cajones, muchas personas logran evitar que migas, líquidos o residuos dañen directamente la madera o el material interior. Otro uso frecuente es facilitar la limpieza. Cuando el aluminio se ensucia o deteriora, simplemente puede retirarse y reemplazarse por una nueva lámina. Esto evita limpiezas profundas constantes y ayuda a conservar por más tiempo el interior de los muebles de cocina. Además de proteger superficies, algunas personas colocan papel de aluminio para organizar mejor cubiertos, moldes o utensilios pequeños. Al cubrir el fondo del cajón, se genera una superficie uniforme que puede hacer más simple el mantenimiento general del espacio. También hay quienes lo utilizan cerca de zonas donde se guardan productos sensibles a humedad o suciedad, como tapas, recipientes o bandejas. Antes de aplicarlo, se recomienda limpiar y secar bien el cajón para evitar encerrar suciedad o humedad debajo del material.