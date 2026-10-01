La chocotorta es una de las preparaciones gastronómicas más elegidas en Argentina por su gran practicidad y su sabor cotidiano. En este sentido, la elaboración recibió una histórica distinción al ser elegida como el mejor postre del mundo por la prestigiosa revista especializada Taste Atlas.

Sin embargo, el famoso pastelero argentino Osvaldo Gross la criticó de forma categórica durante una entrevista en el streaming Terapia Picante. La controversia rápidamente sumó miles de comentarios de usuarios en todas las plataformas digitales.

Los gastronómicos cuestionaron la chocotorta y Osvaldo Gross la destruyó

Distintos profesionales de la cocina han cuestionado a la chocotorta por su falta de técnica dentro de la pastelería. No obstante, el famoso pastelero fue más allá: “La odio. Es un armado, no es una torta, es poner galletitas apiladas”.

El experto continuó con sus argumentos sobre la simple elaboración que requiere esta preparación típica de las familias. “Tres ingredientes no es una torta. Ese ranking está hecho por inútiles ”, agregó con contundencia el chef.

Osvaldo Gross fue contundente en su crítica de la chocotorta.

La premiación que destacó a la chocotorta

La icónica preparación nació durante la década de 1980 como una propuesta publicitaria para promocionar marcas comerciales. Con el paso del tiempo, el postre casero se convirtió en un infaltable de los festejos de cumpleaños.

Al volverse tan popular, el ranking de la reconocida guía Taste Atlas que se elabora a través del voto de usuarios de todo el planeta la destacó. En esa votación, miles de personas eligieron a la chocotorta por encima de otros clásicos de la repostería. Así, este postre argentino alcanzó el top 10 de forma sorpresiva.