Por qué cada provincia argentina tiene su propia lotería y reglas diferentes para los juegos

En Argentina, las loterías y los juegos de azar no funcionan bajo una única regla nacional uniforme. La explicación está en el diseño federal del país: la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal, y esa lógica permite que cada jurisdicción organice, autorice y controle la actividad según sus propias normas.

Por eso existen diferencias entre provincias: cada una puede definir qué juegos habilita, qué organismo los fiscaliza, cómo se distribuyen los fondos recaudados, qué requisitos deben cumplir los operadores y qué herramientas de prevención o juego responsable se incorporan. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, cuenta con LOTBA; la Provincia de Buenos Aires tiene el Instituto Provincial de Lotería y Casinos; y otras jurisdicciones poseen sus propios entes reguladores.

¿Por qué el juego depende de cada jurisdicción?

El Código Civil y Comercial también diferencia los juegos y apuestas privados de aquellos reglamentados por el Estado. Su artículo 1613 establece que los juegos, apuestas y sorteos regulados por el Estado nacional, provincial o municipal se rigen por las normas que los autorizan. En la práctica, esto refuerza la idea de que no alcanza con que una plataforma exista o sea conocida: debe estar habilitada por la autoridad correspondiente para operar en una jurisdicción determinada.

ALEA, la asociación que nuclea a las loterías, quinielas y casinos estatales de Argentina, explica que los juegos autorizados varían según la información provista por cada jurisdicción. Ese mapa regulatorio muestra por qué una misma actividad puede tener condiciones distintas según el territorio: no se trata solo de una diferencia comercial, sino de competencias estatales, licencias, controles técnicos, políticas fiscales y programas de protección a los usuarios.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

¿Qué debe revisar un usuario antes de apostar de forma online?

En el entorno digital, esta fragmentación vuelve especialmente importante verificar el dominio y la licencia. En Argentina, el uso de dominios terminados en .bet.ar es una señal relevante para identificar agencias de juego en línea autorizadas dentro del ecosistema regulado. En ese contexto, Betsson puede mencionarse como parte de ese mercado, pero siempre dentro de una lectura más amplia: lo central es que el usuario confirme si la plataforma está habilitada en la jurisdicción desde la que accede y si ofrece herramientas de control.

Además, la compañía promueve un ambiente de apuestas donde los usuarios pueden establecer límites de tiempo o monto y cuenta con herramientas de autoevaluación y autoexclusión para gestionar cualquier riesgo asociado a la actividad. Al elegir un sitio con esta nueva terminación, los jugadores están más protegidos y son más conscientes de las prácticas seguras de apuestas.

Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800-666-6006 y también está disponible la Línea 108, de lunes a viernes de 9 a 17. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal.