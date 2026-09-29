El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires recibe desde este viernes la primera edición de La Fiera del Libro, un festival organizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) con el apoyo del Ecoparque y del Ministerio de Cultura porteño. Se podrá visitar del 2 al 4 de octubre, de 11 a 18 horas, en Av. Santa Fe y Sarmiento y en Av. Libertador y Sarmiento.

Habrá 100 stands de editoriales, librerías y distribuidoras con libros de narrativa, ensayo, crónica, historia, infantil y juvenil, novela gráfica e historieta, poesía, arte, música, cocina y textos académicos, entre otros. Entre los participantes figuran Adriana Hidalgo, Akal, Colihue, Eterna Cadencia, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, La Editorial Común, iamiqué y TantaAgua, además de las editoriales universitarias de la UBA (Eudeba), la UNL, la UNQ y la UNA.

El nombre de la feria, con “fiera” en lugar de “feria”, no es un error de tipeo, sino que es un juego de palabras con la sede: el Ecoparque, el ex zoológico porteño, un espacio con animales. Desde la organización proponen el festival como “un territorio nuevo para liberar a la fiera que habita en cada lector”.

Cómo surgió La fiera del libro

Joaquín Ramos, director de Ediciones Akal y secretario de la CAL, explicó que la idea surgió de la falta de una feria que no fuera “ni sectorial ni privada”. Según contó, en Buenos Aires ya hay muchas ferias, pero muchas editoriales pequeñas no pueden costear la Feria del Libro de La Rural o quedan afuera de las temáticas: “porque o no es su sector, como la infantil, la de historieta, la del libro de ciencias sociales”.

La convocatoria estuvo abierta a todos los socios de la Cámara y, según Ramos, se cubrieron todos los lugares disponibles con editoriales chicas y medianas. “Yo de hecho voy a la Feria Grande y también voy a la fiera”, aclaró.

Sobre las expectativas, dijo: “Esperamos que vaya mucho público y que haya ventas, claro. Pero más que nada aspiramos a que sea un evento que se repita con los años y se convierta en un hito cultural de la ciudad”. La idea, agregó, es que “esas editoriales que no tienen espacio en otras ferias lo tengan en esta”.

Editar por amor al libro

Detrás de los stands hay sellos de perfiles y catálogos muy distintos, que llegan al Ecoparque con sus propios libros. Tres de ellos, TantaAgua, iamiqué y Akal, contaron qué los llevó a sumarse y qué van a mostrar.

Julieta Elffman, directora de TantaAgua, una editorial independiente dedicada a la comunicación pública de la ciencia, describió el clima del sector poco antes de comenzar La fiera del libro: “Todas nos dedicamos a editar libros porque amamos lo que hacemos, sobre todo, no porque sea un excelente negocio publicar libros en Argentina, menos en este momento”. Invitó al público a “descubrir libros que tal vez no conocían porque no siempre tienen llegada a las grandes cadenas de librerías”.

Por su parte, Ileana Lotersztain, editora de iamiqué, contó que el marco del Ecoparque le resultó atractivo para su catálogo: “muchos de nuestros libros encuentran en el Ecoparque un marco perfecto para que los lectores y lectoras curiosas y amantes de los animales puedan acercarse a ellos y descubrirlos de una manera diferente”. En su stand habrá las colecciones Peque Ciencia, Animales Puaj y Bichos del 1 al 10, además de una selección de libros sobre animales del sello Kalandraka.

Akal, en tanto, es una editorial de origen español con 50 años de trayectoria que hace unos años abrió su sucursal en Argentina, que dirige Ramos. Según explicó, la casa “tiene mucha fuerza en el sector de Ciencias Sociales” y mantiene sus líneas de política, historia, arte y filosofía. Ahora, agregó, está explorando los libros infantiles y los clásicos de la literatura.

Plano de ubicación de la Fiera del Libro. Fiera del libro

Programación de la Fiera del Libro

El festival propone 14 charlas, talleres y actividades. Entre las más destacadas:

Viernes 2: taller infantil de ilustración y creación de personajes con Pupé y Matías Pierrad (13:30, Glorieta); lectura de poesía para chicos a cargo de Silvana Rodríguez (14:00, Anfiteatro); narración del cuento “Mi voz linda” con Estefanía Commisso (15:30, Glorieta).

Sábado 3: recorrida de observación de aves con especialistas de Aves Argentinas (14:00, desde la Glorieta); taller para dibujar el 2076 con Max Woellert (14:30, Glorieta); charla “Comunicación de la ciencia en tiempos de IA: el valor de la narrativa” con Diego Golombek y Juan Manuel Carballeda (16:00, Anfiteatro).

Domingo 4: espectáculo de música e ilustración en vivo con Carla Paludetto y la violinista Corina Guerrero (12:30, Anfiteatro); charla sobre discursos anticientíficos y negacionismos con Valeria Edelsztein y Claudio Cormick (13:30, Anfiteatro); humor gráfico y dibujo en vivo con Podeti y Leo Arias (14:00, Glorieta).

Entradas a la Fiera del Libro

La entrada al Ecoparque es gratuita para residentes de la Ciudad de Buenos Aires, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 y personas con discapacidad.

Para el resto de quienes quieran visitarla, la entrada general cuesta $11.325; para extranjeros, $19.741 los adultos y $15.793 los menores de 12. Quienes paguen entrada tienen un 10% de descuento en la compra de libros al mostrar el código QR. Más información en fieradellibro.com.ar.