La fiebre por las hamburguesas de autor en Argentina no detiene su marcha y acaba de vivir uno de sus hitos más importantes del año. En el Hipódromo de Palermo en el marco de una fiesta gastronómica federal, se eligieron las mejores preparaciones del sector hamburguesero del país.

El festival Burgerpalusa celebró su quinta edición convocando a más de 10.000 fanáticos que disfrutaron de más de 20.000 burgers durante dos jornadas. Tras una competencia federal que reunió a más de 100 inscriptas de distintas provincias y tuvo a 12 finalistas sobre los fuegos de Tribuna Plaza, dos creaciones del interior se consagraron como las mejores exponentes del mapa nacional.

¿Cuáles son las mejores hamburguesas del país?

El jurado de expertos eligió como la gran triunfadora del certamen a “La Segunda”, una propuesta exótica y de sabores definidos de la hamburguesería salteña Burgerteca. Con una combinación precisa de medallón jugoso, queso cheddar, jamón y huevo sumado a su pan casero, esta creación logró desbancar a históricos competidores.

Por su parte, el voto del público consagró a una irresistible reversión mendocina con sello vitivinícola: la “Crispy Malbec” de Burger Shoppe. Esta burger cuenta con doble medallón de carne, queso cheddar, pimientos, cebolla crispy, una reducción de vino malbec y lactonesa en pan slider golden.

B Moodie es una nueva propuesta en Palermo Off.

Nuevas aperturas que vale la pena probar

Ubicada en el nuevo polo comercial y gastronómico, Palermo OFF, B´Moodie es una nueva propuesta de hamburguesas premium, que busca ir más allá de las burgers tradicionales. Este proyecto propone una experiencia moderna, a través de una carta precisa y breve, donde sobresalen ingredientes deluxe, ideal para los amantes del street food y el público joven.

El influencer gastronómico Federico Perales, conocido como “El Gordis”, inauguró con gran éxito El Gordis Burger en la esquina de Fitz Roy y El Salvador, Palermo. Impulsado por sus más de 2,4 millones de seguidores, el local tuvo filas de hasta tres horas que incluyeron a futbolistas como Leandro Paredes. Ante la masiva demanda, el equipo tuvo que agilizar el despacho acortando el menú y trasladando la producción de insumos a La Paternal.

Gordis Burger es la hamburguesería del famoso influencer

Tras este explosivo debut, la marca proyecta expandirse sin recurrir al modelo de franquicias tradicionales. El plan incluye un segundo local más amplio en la provincia de Buenos Aires para recibir a más comensales. Además, habilitarán tres dark kitchens en Palermo, Belgrano y Caballito para abastecer la demanda por delivery.

Frank’s Grill Palermo es otra hamburguesería que se ganó un lugar propio en el mapa gastronómico porteño gracias a un diferencial claro: sus hamburguesas a la leña. Su local mantiene la esencia de un verdadero diner americano, con luces de neón y un estilo bastante particular.