En esta noticia ¿Quién es el campeón mundial de pizza?

Durante su infancia en Moreno, Jairo Ayrton Carrizo Peñaloza recorría las calles juntando cartón y latas para conseguir su propio dinero y ayudar a su madre. A los nueve años cortaba césped y tiempo después atravesó una situación de calle antes de encontrar en la gastronomía su gran oportunidad de progreso.

Con solo 27 años, el joven trabajador combinó sus labores como repartidor y encargado de barra en una pizzería del barrio porteño de Caballito con una intensa capacitación profesional. Su perseverancia constante lo llevó a transformar el esfuerzo diario en una carrera culinaria de excelencia.

¿Quién es el campeón mundial de pizza?

La consagración histórica se produjo en el marco del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada, organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). El prestigioso encuentro internacional se desarrolló durante la feria Hotelga 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

El profesional argentino Jairo Ayrton Carrizo Peñaloza se coronó como el nuevo campeón mundial de la pizza tras superar exigentes pruebas técnicas. En el certamen compitieron más de cien maestros pizzeros destacados procedentes de países como Italia, España, México, Brasil, Chile y Uruguay.

PABLO ZOTALIS

El certamen evaluó de manera rigurosa la elaboración de masas, el punto de cocción y la combinación de ingredientes locales. El campeón descolló en las categorías de pizza a la piedra y estilo napolitano, alcanzando el máximo puntaje acumulado de la competencia.

El logro le otorgó al ganador la clasificación directa para representar al país en las próximas citas gastronómicas de España e Italia . Los directivos de APYCE resaltaron el elevado nivel técnico demostrado por los participantes a lo largo de las jornadas del torneo en Hotelga.

PABLO ZOTALIS

El gran banquete de Volf que reunió a las figuras de Buenos Aires

Luego del cierre de las jornadas feriales en Hotelga 2026, la reconocida firma Volf transformó su imponente stand en el epicentro de un gran banquete. La empresa especialista en vajilla y cristalería reunió a referentes de la cocina argentina, periodistas y personalidades en una velada de celebración.

El encuentro contó con la participación de destacados cocineros como Narda Lepes y propuestas de restaurantes emblemáticos como Togni’s Pizza, La Alacena, Tegui y Niño Gordo. Cada especialidad gastronómica se sirvió en las piezas exclusivas de la marca para coronar una noche única en la industria de la hospitalidad.