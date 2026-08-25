El gran festival de los bodegones llega a Buenos Aires.

La gastronomía porteña tiene un encanto único y esta semana ofrece una oportunidad especial para disfrutarla. Este lunes comenzó la Semana de los Bodegones Porteños, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) que busca poner en valor estos clásicos espacios de la cocina porteña.

Hasta el viernes 28 de agosto, más de 100 bodegones de distintos barrios ofrecerán descuentos y promociones para que vecinos y turistas puedan disfrutar de algunos de los sabores más característicos de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el rol que tienen estos establecimientos en la actividad económica y gastronómica de los barrios.

“Impulsamos el movimiento y desarrollo económico en cada barrio de la Ciudad. Por eso acompañamos a los bodegones, como a todos los que producen, trabajan e invierten. Los bodegones son parte central de la cadena gastronómica porteña”.

Semana de los Bodegones Porteños: cuándo es y hasta qué día

La iniciativa comenzó este lunes 24 de agosto y se extenderá hasta el viernes 28, con propuestas especiales en más de un centenar de bodegones porteños.

La actividad busca impulsar el movimiento gastronómico en diferentes barrios y poner nuevamente en el centro de la escena a estos establecimientos tradicionales de la Ciudad.

Ciudad de Buenos Aires.

Más de 100 bodegones ofrecen descuentos y promociones

Durante la semana, los locales adheridos cuentan con diferentes beneficios y propuestas para quienes quieran acercarse a disfrutar de la gastronomía porteña.

Los establecimientos participantes y las promociones disponibles pueden consultarse a través de un mapa digital, que permite localizar los bodegones incluidos en la iniciativa y conocer las propuestas de cada uno.

Cómo participar del Pasaporte Bodegón Porteño

La propuesta también incorpora una experiencia interactiva para quienes recorran los distintos locales.

En cada bodegón adherido se podrá escanear un código QR para ingresar al Pasaporte Bodegón Porteño. A partir de allí, los participantes podrán completar misiones y trivias, sumar sellos y descubrir diferentes espacios gastronómicos de la Ciudad.

La iniciativa busca transformar el recorrido por los bodegones en una experiencia que combine gastronomía, entretenimiento y tradición porteña.

Ciudad de Buenos Aires.

Bodegones porteños: historia y tradición de Buenos Aires

Los bodegones forman parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires y tienen sus raíces en las corrientes inmigratorias que llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Con el paso del tiempo, estos espacios se convirtieron en lugares de encuentro caracterizados por la cocina casera, las porciones abundantes y el ambiente familiar.

Su propuesta combina influencias de las tradiciones española e italiana con ingredientes, recetas y costumbres criollas, dando lugar a una gastronomía que refleja la diversidad cultural de la Ciudad.

Neobodegones: cómo se renueva la gastronomía porteña

La tradición también se adaptó a las nuevas generaciones. En los últimos años aparecieron los llamados neobodegones, que recuperan platos, códigos y elementos de los bodegones clásicos, pero los reinterpretan con una mirada contemporánea.

De esta manera, conviven los establecimientos históricos con nuevos espacios que mantienen la esencia de esta gastronomía y, al mismo tiempo, incorporan nuevas propuestas.

La Semana de los Bodegones Porteños busca mostrar justamente esa diversidad y poner en valor tanto a los bodegones tradicionales como a las nuevas expresiones de esta cocina.

La propuesta invita así a recorrer distintos barrios, descubrir nuevos lugares y disfrutar de una parte de la historia gastronómica porteña, combinando los sabores tradicionales con actividades interactivas.

La iniciativa se desarrolla en el marco de Buenos Aires 24 Horas, la política integral del Gobierno porteño destinada a promover una actividad nocturna ordenada, fortalecer la convivencia y acompañar el crecimiento de la economía vinculada al entretenimiento y la gastronomía.