El interior de Paraguay aparece en el radar de una nueva expansión hotelera que contempla alrededor de 10 establecimientos y una inversión superior a US$ 60 millones durante los próximos años.

El proyecto es impulsado por Grupo Hotelero Albamonte (GHA), propietario de Howard Johnson y Days Inn, que analiza ciudades con actividad comercial, corporativa y regional y proyecta inversiones de entre US$ 4 millones y US$ 8 millones por hotel.

Days Inn, Dolores, Buenos Aires, Argentina. Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Las ciudades de Paraguay que están bajo análisis

En principio, los nuevos establecimientos operarían bajo la marca Days Inn, que el grupo considera adecuada para ciudades del interior con movimiento comercial, corporativo y regional. El proyecto se encuentra en etapa de estudio y contempla alrededor de diez localizaciones. Entre las mencionadas aparecen Encarnación, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Carmelo Peralta y Pedro Juan Caballero, además de distintos puntos estratégicos vinculados con la Ruta Bioceánica.

La estrategia parte de una lectura concreta del mercado paraguayo. Según Alberto Albamonte, Asunción ya consiguió consolidar una oferta amplia de cadenas internacionales, mientras que fuera de la capital todavía existen oportunidades para desarrollar hotelería con estándares internacionales. “Hay espacio para crecer en el interior de la República; ahí consideramos que hay mucho por hacer, falta hotelería de buen nivel internacional”, señaló.

Otro factor considerado por el grupo es la actividad económica de esas ciudades. La compañía destaca particularmente la riqueza asociada con las actividades del campo y pone especial atención en las localidades relacionadas con el desarrollo de la Ruta Bioceánica. La mayor conectividad y la realización de eventos internacionales aparecen entre los elementos que, según Alberto Albamonte, podrían ampliar el movimiento de viajeros y negocios hacia zonas donde hasta hace pocos años existía una oferta hotelera limitada.

Days Inn Zárate, Buenos Aires, Argentina Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

El modelo de inversión que proyecta el grupo

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) ya tiene presencia en Paraguay con un Howard Johnson en Ciudad del Este. Además, según los datos compartidos para esta propuesta, cuenta con 42 hoteles en funcionamiento en Argentina y otros 17 proyectos en construcción. La experiencia desarrollada en ciudades intermedias argentinas es uno de los antecedentes sobre los que la compañía busca apoyar su expansión en Paraguay.

El proyecto también contempla la participación de capital paraguayo. El modelo combina franquicias y gerenciamiento con inversores locales, una modalidad que el grupo ya desarrolla en Argentina. Para Alberto Albamonte, este componente es clave: “Nosotros apostamos con inversores locales siempre, no hay mejor socio estratégico que el inversor local que conoce bien a fondo la región”.

Howard Johnson, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Así, la expansión proyectada combina la llegada de Days Inn a nuevas ciudades con una estrategia enfocada en el interior de Paraguay, el desarrollo de la Ruta Bioceánica, las actividades del campo, el turismo de negocios y el movimiento corporativo y regional. Las inversiones previstas se ubican entre US$ 4 millones y US$ 8 millones por establecimiento, dentro de un proyecto global que prevé más de US$ 60 millones para aproximadamente diez hoteles.

Para consultas relacionadas con inversiones hoteleras, el material de la Compañía indica el correo desarrollo@hojoar.com y la sección de franquicias de su sitio web como canales de contacto: https://www.hjargentina.com/franquicias

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.