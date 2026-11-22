La Ciudad de Buenos Aires se quedó con el Bitácora de Platino 2026 y Ola Mayorista de Turismo fue elegido Operador del Año en la 20.ª edición de los Premios Bitácora Nacional, que se entregaron este jueves en el Centro de Convenciones Córdoba.

Organizada por Mensajero Producciones, la ceremonia es el máximo reconocimiento de la industria turística argentina y se define por el voto directo de los profesionales de la actividad. La gala reunió a referentes públicos y privados del sector.

El Bitácora de Platino se otorga a quien registra la mayor diferencia de votos de toda la compulsa. CABA lo obtuvo y, además, ganó el oro como Mejor Destino para Congresos, Convenciones y Eventos y la plata en turismo gastronómico y enoturismo.

. Fuente: Mensajero Producciones

Por el aniversario, Mensajero Producciones dispuso de manera gratuita un vuelo chárter exclusivo de Aerolíneas Argentinas que trasladó desde Buenos Aires a más de 160 invitados, entre funcionarios, dirigentes gremiales empresarios y ejecutivos de las principales compañías del país.

Los asistentes contaron además con un operativo de cuatro micros para los traslados de ida y vuelta entre el aeropuerto y el predio ferial, según detalló la organización.

La conducción estuvo a cargo de Germán Paoloski y Vicky Domingo. Entre las autoridades presentes estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al ministro de Comunicación y Vinculación de Córdoba, Daniel Pastore.

. Fuente: Mensajero Producciones

También asistieron la vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, Julieta Rinaldi, en representación de la vicegobernadora Myriam Prunotto, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. Por el sector privado participó la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel.

Completaron la lista el presidente de FAEVYT, Ezequiel Barberis; el titular de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, Gustavo Peralta; y el vicepresidente de la CAT, Fernando Desbots.

Tras el discurso de apertura del presidente de Mensajero Producciones, Marcelo Frontale, las entidades de la actividad le entregaron cuatro homenajes institucionales por su aporte sostenido durante las 20 ediciones.

. Fuente: Mensajero Producciones

Los reconocimientos provinieron de la CAT, entregado por Teruel y Leticia Benitez; de FAEVYT, por Barberis y Peralta; de la Legislatura de Córdoba, por Rinaldi; y de AOCA, por Fernando Gorbarán y Patricia Durán Vaca.

Distinciones a empresas y dirigentes

Los Reconocimientos Especiales “20 Ediciones” fueron para las firmas y los referentes que acompañaron el desarrollo del premio desde su creación en 2006: Havanatur, Claudio Palacios, Hertz, MSC Cruceros, American Airlines y Tucano Tours.

También hubo distinciones individuales por gestión, liderazgo y aporte estratégico. Scioli fue reconocido por el crecimiento histórico del turismo receptivo, el impulso a los grandes eventos deportivos y la apertura de los Parques Nacionales.

. Fuente: Mensajero Producciones

A Capitani lo distinguieron por encabezar una estrategia que permite a Córdoba contar con productos diversificados y una oferta segmentada, rompiendo con la clásica estacionalidad. Daniel Prieto fue reconocido por su aporte a la modernización y proyección internacional de la hotelería y la gastronomía.

Yanina Martínez fue distinguida por el posicionamiento internacional de las mujeres del turismo, a través de su alianza estratégica con ONU Turismo. Juan Toselli, por una vida dedicada al turismo federal y por estar presente desde los inicios del certamen.

Gorbarán fue reconocido por su liderazgo en el turismo de reuniones y por proyectar la industria de ferias y eventos al mundo. Teruel, por abrir nuevas oportunidades de negocios y fortalecer el networking internacional desde la CAT.

Andrés Deyá recibió la distinción por apostar al federalismo y a la renovación de la FAEVYT, y por lograr una edición récord en la FIT 2026.

. Fuente: Mensajero Producciones

El tramo festivo estuvo a cargo de la banda cordobesa DesaKTa2, que ofreció un show en vivo de casi 40 minutos. Después se entregaron los máximos galardones de la edición.

Los ganadores por categoría

Los podios se definieron en 24 categorías, con oro, plata y bronce. Ola Mayorista de Turismo ganó el oro en Estados Unidos y en México y Caribe, y fue plata como operador nacional, en Europa y en Brasil.

Tucano Tours fue oro como Mejor Operador Mayorista Nacional y como Mejor Consolidador de Pasajes Aéreos. En Europa se impuso Piamonte y en Brasil, Principios Tour Operator. Juliá Tours y Top Dest se repitieron en los podios de varias categorías de mayoristas.

Aerolíneas Argentinas fue elegida Mejor Línea Aérea Internacional, seguida por Copa Airlines y American Airlines. Hertz Argentina ganó entre las rentadoras de autos y MSC Cruceros entre las compañías de cruceros. Coris Asistencia al Viajero fue oro en asistencia al viajero.

Bahia Principe Hotels & Resorts fue elegida Mejor Cadena Hotelera, por delante de Iberostar y Palladium. El Tren Solar de la Quebrada se llevó el oro entre los trenes turísticos, seguido por el Tren a las Nubes y el Tren del Fin del Mundo.

. Fuente: Mensajero Producciones

Entre los destinos, Salta ganó en turismo gastronómico y enoturismo, y en campaña de promoción digital. Fiambalá fue Destino Emergente del Año, seguido por Villa Meliquina y San Francisco. Córdoba fue el Destino Nacional Mejor Promocionado, por delante de Jujuy y Salta.

Aruba fue el Destino Internacional Mejor Promocionado, con México y Brasil en el podio. Serenata a Cafayate ganó como Mejor Fiesta Popular Nacional, con el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y la Fiesta Nacional de la Vendimia detrás.

En comunicación, Civitatis fue oro en redes sociales de una empresa o destino, por delante de Emirates y Airbnb. Sir Chandler fue elegido Mejor Creador de Contenido de Viaje, seguido por Luli de los Cruceros y Pía Bottero.

Entre los operadores especializados, Somos Argentina ganó en turismo deportivo y espectáculos, Cuenca del Plata en turismo receptivo y Travel Rock en turismo estudiantil y egresados. En asistencia al viajero, Assist Card y Universal Assistance completaron el podio.

Nómina completa de ganadores · Premios Bitácora Nacional 2026

Distinciones máximas

Bitácora de Platino 2026: Ciudad de Buenos Aires

Operador del Año 2026: Ola Mayorista de Turismo

Podios por categoría (Oro, Plata y Bronce)