Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable, especialmente entre quienes buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada. Esta torta saludable cumple con todo eso ya que es esponjosa, nutritiva y se hace con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones. Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, podes reemplazan la harina tradicional y usar alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural. Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según gustos personales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado. Esta receta admite múltiples variantes: se le pueden sumar frutos secos, chips de chocolate amargo o frutas frescas para darle un toque distinto. También es posible reemplazar el coco por avena sin gluten, según preferencias y disponibilidad. Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar es una alternativa simple y rendidora para quienes buscan algo casero, nutritivo y rápido de preparar. Gracias a los frutos secos y los huevos, queda bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor intenso, ideal para el desayuno o la merienda sin recurrir a ingredientes refinados. Además, se hace en pocos pasos y no requiere técnicas complejas. Pasos: