En esta noticia

Este viernes, 17 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9150 (El Pan).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 17 de julio

 915011° 7926
 2°466912° 4149
 3°307213° 7438
 4°052814° 7027
 5°604015° 6203
 6°433616° 2723
 7°738117° 1183
 8°398118° 9829
 9°600919° 9014
 10°355520° 3479

Atrae infortunios y mala suerte: la planta que no deberías poseer en tu hogar, según el Feng Shui

Servicio Militar Obligatorio: jóvenes de 17 años enfrentarán sanciones si no se inscriben en las Fuerzas Armadas, la Marina o la Fuerza Aérea del Perú

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.