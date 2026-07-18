Este viernes, 17 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9150 (El Pan).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 17 de julio

1° 9150 11° 7926 2° 4669 12° 4149 3° 3072 13° 7438 4° 0528 14° 7027 5° 6040 15° 6203 6° 4336 16° 2723 7° 7381 17° 1183 8° 3981 18° 9829 9° 6009 19° 9014 10° 3555 20° 3479

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; anuncia recursos y estabilidad.

Si El Pan está fresco, sugiere prosperidad; si está duro o escaso, señala carencias.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.