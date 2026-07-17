Tesla, la automotriz de vehículos eléctricos de Elon Musk, dio un paso clave previo a su llegada a la Argentina,

“ Hello, Uruguay! ”, posteó el multimillonario, en su cuenta de X, red social de la que también es eso. Aludió al lanzamiento en ese mercado de la marca, uno de los mayores fabricantes de autos eléctricos del mundo, con 1,63 millones de ventas en 2025.

En ese país, donde los modelos electrificados están en auge gracias a incentivos que, desde años, brinda el Gobierno, empezó a vender dos productos: el Model 3, con un precio de u$s 32.000, y el Model Y, SUV de u$s 36.500. Los valores son, incluso, más bajo de lo que esos coches cuestan en su mercado de origen, los Estados Unidos.

Según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, en 2025, el mercado automotor creció 8,4% el año pasado en ese país, a 71.442 unidades. De ese volumen, 14.387 vehículos fueron híbridos o eléctricos, un 147% más que en 2024.

En el primer semestre, estos modelos crecieron 133%, a 7358 unidades, dentro de un mercado total que subió 18%, a 37.626 patentamientos.

Uruguay es el cuarto mercado de América latina en el que aterriza Tesla, después de México, Chile y Colombia.

En el mercado automotor, se asegura que es cuestión de tiempo hasta que se confirme su lanzamiento en la Argentina. Por lo pronto, la empresa ya reclutó a Joaquín Lizarralde, ex Kavak y RDA Mobility, para ser su Country manager en el país. En estos días, está trabajando en el armado de la red comercial de la marca.

La empresa, además, firmó el mes pasado un memorándum de entendimiento con YPF para analizar “ posibles oportunidades de colaboración, incluyendo el desarrollo de una red de estaciones de carga rápido e infraestructura de almacenamiento de energía ”.

El convenio por los cargadores eléctricos arrancaría por 17 estaciones de servicio en este semestre. Comenzará en AMBA, seguiría por otras ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires y, en siguientes etapas, corredores del interior, para alcanzar la mayor cobertura nacional posible.