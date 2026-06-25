Preparar un bizcochuelo casero ya no requiere encender el horno ni pasar horas en la cocina ya que gracias al microondas, es posible obtener una preparación esponjosa y lista en pocos minutos utilizando ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Esta alternativa se convirtió en una opción práctica para quienes buscan una merienda, un desayuno o un postre de manera rápida ahorrando tiempo y energía sin renunciar al sabor de una torta casera.

Cuáles son los 4 ingredientes para preparar un bizcochuelo delicioso

Para preparar este bizcochuelo se necesitan:

2 huevos

100 gramos de azúcar

100 mililitros de leche

150 gramos de harina leudante

Quienes deseen un sabor más intenso pueden incorporar una cucharadita de esencia de vainilla, aunque no es un requisito indispensable para la preparación.

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Paso a paso: cómo preparar el bizcochuelo en microondas

El procedimiento consiste en batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se agrega la leche y, poco a poco, la harina leudante. Una vez integrada la preparación, se vierte en un recipiente apto para microondas previamente enmantecado o aceitado y se cocina entre 5 y 8 minutos, dependiendo de la potencia del electrodoméstico.

Por qué el bizcochuelo de microondas queda esponjoso y cuál es su diferencia con el tradicional

A diferencia del horno convencional, el microondas cocina los alimentos mediante ondas electromagnéticas que calientan la humedad presente en la mezcla. Esto permite que el bizcochuelo se cocine en pocos minutos y conserve una textura suave y húmeda.

El resultado final podría no ser el mismo a una torta horneada, si bien mantiene la esponjosidad característica, no desarrolla la superficie dorada ni la costra exterior típica del horno. Por este motivo, muchas personas optan por sumar esencia de vainilla, ralladura de limón o cacao para potenciar el sabor y obtener una preparación más aromática y atractiva.