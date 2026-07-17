El corazón está puesto obviamente en lo que despierta la Selección Argentina de Fútbol. Cada choque. Cada gol. Pero el diverso grupo de empresarios, relacionistas públicos y consultores políticos que se encuentra en los aeropuertos y en las inmediaciones de los estadios en Miami, Kansas o Atlanta tiene también un ojo puesto en lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y saben que desde la semana que viene todos se convertirán en calabaza de nuevo. La vida sigue, con algunas incertidumbres de siempre.

Por eso, entre los que están viviendo la Copa del Mundo en Estados Unidos están circulando dos libros que consideran de lectura obligatoria para el que quiera saber qué puede pasar en el país en este contexto global y, más en concreto, para dilucidar si en las elecciones de 2027 habrá reelección o será otro caso de oficialismo de una sola vez, como se viene dando en el mundo.

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