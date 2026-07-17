Argentina empezó la semana con una ola polar que trajo temperaturas bajo cero en diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por dos días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la tarde noche del viernes en la provincia de Neuquén.

Generado con IA.

La provincia registrará una baja de temperatura a 5° y lluvias con posibilidad de nevada que estarán presentes durante el viernes y el sábado 18.

La máxima se mantendrá en unos 12°; mientras que las lluvias podrían retomarse a partir del lunes 20.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas elevadas que irán desde una máxima de 23° para el viernes 17 y una mínima de 15°.

Asimismo, se esperan lluvias durante toda la jornada del sábado 19, donde la mínima será de 14° y la máxima de 18°. El domingo se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una máxima de 15°.