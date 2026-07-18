Buenos Aires se prepara para un sábado marcado por el paso de una fuerte tormenta en distintas localidades de la provincia. Según indica el último informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se mantendrán a lo largo de todo el día con ráfagas de viento y hasta posible caída de granizo.

Las condiciones meteorológicas se darán en medio de un aumento en las temperaturas a nivel país, por lo que la humedad será la protagonista de la jornada. La alerta roja del SMN se extendió a otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Se aproxima una tormenta a Buenos Aires: todas las zonas afectadas

Durante el mediodía del sábado ingresarán fuertes lluvias a la provincia de Buenos Aires. Las zonas más afectadas será el Área Metropolitana, La Plata, Chascomús, Dolores, San Clemente del Tuyú, San Bernardo y Las Flores.

Se esperan más de 10 milímetros acumulados de agua con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que podrían suspender las actividades al aire libre. El foco más fuerte de la tormenta ocurrirá durante la tarde con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 17°.

Pronóstico del tiempo para el sábado. SMN

Desde el SMN emitieron una serie de recomendaciones para afrontar el temporal:

Mantener sumideros y drenajes limpios.

Retirar objetos de balcones y patios que puedan ser afectados por los vientos.

Alejarse de postes y árboles.

Evitar actividades al aire libre.

Mantenerse informado con los reportes meteorológicos.

Pronóstico del tiempo para el sábado. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Otras provincias afectadas por el temporal

Las precipitaciones no se limitarán a Buenos Aires, sino que el fenómeno meteorológico también estará presente en provincias ubicadas al norte de la capital como Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes . En algunas de estas localidades las lluvias podrían mantenerse constantes hasta el domingo.

Cómo estará el tiempo en CABA

El pronóstico del tiempo para CABA indica un sábado marcado por las lluvias con un cielo gris y alta humedad. El domingo se espera un cielo parcialmente despejado con mínimas de 10° y máximas de 15°, pero la humedad se mantendrá en la Ciudad.

Para el inicio de la semana se verá un leve descenso en las temperaturas, pero con un cielo despejado. La sensación térmica volverá a un dígito durante la mañana del miércoles.