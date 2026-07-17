La empresa de redes sociales de Donald Trump analizó cobrarles a traders e inversores hasta u$s 100.000 al mes por un acceso más rápido a los posteos del presidente de EE.UU. en su plataforma Truth Social.

Trump Media & Technology Group cotizó la cifra mensual de seis dígitos en conversaciones con posibles compradores del servicio de datos “Truth API”, según fuentes al tanto del asunto.

Las firmas de trading propietario y los hedge funds pagan sumas enormes por feeds de datos ultrarrápidos porque cada milisegundo cuenta a la hora de reaccionar ante noticias que mueven el mercado. Trump suele hacer anuncios importantes en Truth Social que disparan enormes fluctuaciones en los mercados globales.

El anuncio del jueves del producto API generó un rechazo en Wall Street, ya que traders e inversores digirieron la posibilidad de tener que pagarle a una empresa vinculada al presidente por información que mueve el mercado.

“La gente va a pagar porque no le queda otra”, dijo un ejecutivo de un hedge fund. “Si te quedás atrás con esa noticia, te aplastan.”

TMTG, controlada mayoritariamente por la familia Trump, es dueña de Truth Social. La empresa no respondió de inmediato a los múltiples pedidos de comentarios.

Trump y sus hijos amasaron una fortuna enorme desde que él volvió al poder el año pasado, incluyendo operaciones sobre activos e industrias respaldadas y promovidas por el presidente. A principios de este mes, las declaraciones patrimoniales de Trump mostraron que había ganado más de u$s 2.000 millones en 2025 , principalmente por emprendimientos vinculados a las criptomonedas.

Con 12,9 millones de seguidores en Truth Social, el presidente publica con frecuencia actualizaciones sobre los temas más importantes de la actualidad, incluida la guerra con Irán y otros eventos geopolíticos, que regularmente mueven los mercados financieros.

Poco antes de que la administración Trump pausara una serie de aranceles contra países de todo el mundo el año pasado, Trump posteó en su cuenta de Truth Social que era un “gran momento para comprar”. El S&P 500 subió 9,5% en un movimiento histórico de un solo día para el índice poco después.

También elogió acciones puntuales, destacando a empresas como Nvidia y Apple e impulsando subas en el precio de sus acciones.

Más recientemente, tras el estallido de la guerra con Irán, Trump posteó el 23 de marzo que había habido “conversaciones muy buenas y productivas con Irán”, lo que hizo caer bruscamente los precios del petróleo.

Trump tiene 12,9 millones de seguidores en Truth Social, donde publica con frecuencia sobre los temas de mayor impacto en la actualidad. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

La presión por comprar un acceso más rápido a esos posteos va a aumentar si los traders y hedge funds empiezan a adquirir el nuevo feed, ante la preocupación de las firmas de que sus rivales puedan sacarles ventaja, aunque no todas las instituciones financieras van a necesitar acceso a datos rápidos y legibles por máquina para sus estrategias.

Plataformas de redes sociales como X también ofrecen feeds de datos a traders algorítmicos a través de terminales financieras como Bloomberg. TMTG espera que el feed brinde cobertura las 24 horas, los siete días de la semana.

El público en general no notaría la diferencia de velocidad entre Truth API y las actualizaciones en el propio Truth Social, porque Truth API les daría a los clientes del feed una ventaja de “milisegundos”.

“Los milisegundos son algo muy importante en este mundo, las firmas de trading de alta frecuencia y los hedge funds cuantitativos sistemáticos definitivamente van a querer este producto”, dijo el CEO de una empresa estadounidense de infraestructura de mercado.