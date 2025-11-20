Esta receta de cookies de avena baja en carbohidratos se convirtió en una de las favoritas de quienes buscan darse un gustito dulce y saludable. Al no contener azúcar, es una preparación baja en calorías, ideal para los días lluviosos.

Las recetas “keto” se volvieron las favoritas de la repostería casera. Estas galletitas logran mantener su textura y sabor intenso gracias a las harinas alternativas y endulzantes naturales.

Por qué esta versión keto de las galletitas de chocolate es más saludable

Esta receta incorpora opciones alternativas y saludables para reemplazar los ingredientes tradicionales. En lugar de utilizar harina de trigo, se utiliza harina de almendras, la cual cuenta con grasas saludables, fibra y una textura jugosa.

En la misma línea, el dulzor se logra con endulzantes naturales como la stevia o la sucralosa, lo que reduce significativamente las calorías. La manteca tradicional es reemplazada por aceite de coco o mantequilla light sin lactosa.

El resultado son unas galletitas sin gluten y con bajo índice glucémico ideal para quienes quieren darse un gusto sin romper la dieta.

Ingredientes para las galletitas keto

La lista de ingredientes para 12 porciones de galletitas saludables es la siguiente:

1 taza de harina de almendra

½ taza de coco rallado sin azúcar

2 cdas de semillas de chía o linaza ⅓ taza de eritritol o monk fruit

1 huevo grande

3 cdas de aceite de coco

1 cdta de extracto de vainilla

½ cdta de polvo de hornear

Pizca de sal

¼ taza de chips de chocolate sin azúcar (o trozos de chocolate 85% cacao)

Preparación: